Sommarjobb i Ås, Östersund vecka 26 till 30 (22/6 till 28/7)
SÖK! Du som tycker det är kul att baka, bre mackor, göra smörgåstårta och laga soppa. Du som tycker om att sälja i kassan, träffa människor och har mycket god kunskap i svenska både tal och skrift.
Du som också gillar växter och kan tänka dig sälja och sköta blomster i handelsträdgården.
Du kan jobba 22/6-28/7. En heltid innebär jobb 5 dagar i veckan, 8 timmar om dagen. Var beredd på helgjobb då planen är att vi har öppet varje dag på sommaren. Du behöver ha fyllt 16 år.
Introduktion behöver ske innan dess. Du behöver kunna ta ett par pass under juni före 22/6 så att du klarar jobba självständigt från 22/6.
Här kommer du få göra alla sysslor som hör till i det dagliga med att jobba i kafé. Du behöver vara självständig, driven och kunna planera dina arbetsuppgifter tillsammans med teamet. Vi är en liten arbetsplats där alla behöver vara beredda att hjälpas åt där de behövs. Inga rökare och du behöver klara jobba utan privat mobil.
Ett plus om Du har erfarenhet av hygienrutiner kring livsmedel och tillredning. Men har du bra hygien, kan hålla ordning och reda omkring dig och har intresse i att baka och prata med människor så kan vi lära Dig resten.
Läs gärna mer om Fröjas på vår hemsida www.fröjas.se
Vi driver även handelsträdgård och Världsbutik. Vi är en uppskattad mötesplats och ett besöksmål i Åsbygden. Det ger dig en spännande arbetsplats med bredd och har du intresse går de att lära sig mer också kring både växter och fairtrade.
Lönen följer Hotell-restaurangs kollektivavtal.
Vi kommer svara på de ansökningar vi bedömer lämpliga, övriga kommer vi inte att återkoppla till.
Vi tar emot ansökningar via mail
Vi har ingen möjlighet till praktikant/arbetsträning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: kontakt@frojas.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kafé Fröjas AB
(org.nr 556888-0339), http://www.fröjas.se
