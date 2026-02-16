Sommarjobb hos Yachtcharter/La Mare Resort
Yachtcharter- Göteborg AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yachtcharter- Göteborg AB i Göteborg
Sommararbete i marin miljö - YachtCharter Göteborg
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid / Deltid / Timanställning - Sommar 2026
Antal tjänster: 7
Start: Introduktion och extrajobb under våren, möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
YachtCharter Göteborg söker ansvarstagande och drivna medarbetare till ett varierande sommararbete i marin miljö. Rollen är bred och praktisk och inte ett traditionellt receptionistjobb. Arbetet kräver hög arbetsmoral, flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar i ett stundtals högt tempo.
Du blir en viktig del av den dagliga driften och bidrar till att våra gäster får en professionell, trygg och välorganiserad upplevelse.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
• Gästbemötande från ankomst till avresa
• In- och utcheckning, bokningar och enklare administration
• Service, merförsäljning och guidning av gäster
• Frukostservering och hantering av espressomaskin samt enklare matlagning
• Städning av boenden och gemensamma utrymmen enligt höga kvalitetskrav
• Säkerställa ordning, renlighet, säkerhet och trivsel
• Identifiera och rapportera praktiska problem
Vi söker dig som
• Är praktiskt lagd, noggrann och duktig på att städa
• Är villig att arbeta med både service och städning
• Har mycket hög arbetsmoral och tar ansvar för detaljer
• Är stresstålig, lösningsorienterad och självgående
• Har ett professionellt och prestigelöst bemötande
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och fysiskt arbete
• Är flexibel med arbetstider, inklusive kvällar och helgerKvalifikationer
• Mycket god svenska och engelska i tal
• SERVICEKÄNSLA
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Meriterande
• Erfarenhet av service, städ, turism eller marina verksamheter
• Erfarenhet från sjön eller båtliv
Vi erbjuder
• Ett ansvarsfullt och utvecklande sommarjobb
• Arbete i en unik marin miljö i Göteborg
• Ett engagerat team och möjlighet till fortsatt extrajobb
Tjänsten passar dig som trivs med ansvar, högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Personlig lämplighet, arbetsmoral och noggrannhet är avgörande vid urvalet.
OM OSS
Yachtcharter i erbjuder en unik upplevelse för våra gäster genom uthyrning av husbåtar och segelbåtar samt service i vår marina. Vi är ett modernt och mångsidigt företag som värdesätter en trivsam arbetsmiljö för både medarbetare och våra kunder. Vårt team är fyllt av glada och engagerade människor som brinner för att skapa fantastiska gästupplevelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
via: sm@ycsweden.com
E-post: sm@ycsweden.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yachtcharter- Göteborg AB
(org.nr 559031-4398)
Järnmalmsgatan 7 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Yachtcharter Göteborg AB Jobbnummer
9746179