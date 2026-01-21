Sommarjobb Hemtjänst och/eller Särskilt boende
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Att söka sommarjobb inom hemtjänst och särskilda boenden i Gnosjö kommun är en möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag. Du får ett meningsfullt arbete där du bidrar med omsorg, trygghet och glädje till äldre och personer i behov av stöd. Samtidigt får du värdefull arbetslivserfarenhet, nya kunskaper och möjlighet att utvecklas som person. I Gnosjö kommun arbetar vi nära varandra, med god gemenskap, stöd från erfarna kollegor och fokus på kvalitet och respekt. Ett sommarjobb hos oss är inte bara ett jobb - det är en chans att växa och göra något som betyder något.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre ingår arbetsuppgifter som att hjälpa till med personlig omvårdnad, till exempel hygien, på- och avklädning samt måltider. Arbetet omfattar även praktiska sysslor som städning, tvätt och inköp. Socialt stöd är en viktig del av jobbet, genom samtal, sällskap och att skapa trygghet i vardagen. I arbetet ingår också att samarbeta med kollegor, följa genomförandeplaner och uppmärksamma förändringar i de äldres hälsa och välmående.Kvalifikationer
* För arbete inom hemtjänsten krävs B-körkort, då arbetet innebär resor mellan brukare.
* Undersköterskeutbildning är meriterande.
* Tidigare erfarenhet av vård och omsorg är önskvärd.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
