Sommarjobb genom Kungälvs kommuns Anställningsgaranti 2026
2026-03-31
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-03-31Beskrivning
Anställningsgarantin gäller sommarjobb med 100% sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen eller inom funktionsstöd i Kungälvs kommun.
Garantin gäller när du fyllt 18 år innan första arbetsdagen under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.
Du som studerande ansvarar för att initiera din ansökan om sommarjobb. Därefter tar rekryteringsenheten vid för att i möjligaste mån matcha ditt önskemål med verksamhetens behov.
Till dig som söker sommarjobb genom garantin gäller följande steg:
- Ansökan till sommarjobb söks i denna annons.
- Rekryteringsprocess påbörjas.
- Rekryteringsspecialist träffar den sökande och matchar dig mot lediga tjänster.
- Anställande chef upprättar anställningsavtal.Kvalifikationer
För att ta del av erbjudandet behöver du:
- Läsa på Vård- och omsorgsprogrammet på Mimers Hus gymnasium eller undersköterskeutbildningen på Vuxenutbildningen i Kungälv.
- Läsa yrkesintroduktion vård och omsorg på Mimers hus gymnasium (IM-YRK).
- Ha godkänt i samtliga hittills genomförda praktikperioder samt att handledaren skriftligen angett att du uppnått målen för praktiken. Ett så kallat APL-dokument ska uppvisas.
- Ha goda referenser.
- Ha arbetsförmåga för vård- och omsorgsarbete.
- Få arbeta i Sverige.
- Ha fyllt 18 år innan första arbetsdagen.
- Kunna arbeta under tidsintervallet 06.00-22.30 alla dagar i veckan.
- Kunna arbeta heltid under minst 4 sammanhängande veckor under ordinarie personals semester.
- Ha cykelvana och/eller B-körkort.
- Bli godkänd på din arbetsplatsintroduktion och kan ta emot läkemedelsdelegation.
- Inneha de personlig egenskaper som söks för tjänsten.
I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver goda svenskkunskaper i tal och skrift. Då dator används som ett arbetsredskap behöver du ha god datorvana. Dina arbetsuppgifter
Som kollega inom våra verksamheter kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp. Nedan finner du en kort beskrivning av de olika verksamhetsområden du kan söka dig till.
Funktionsstöd:
Funktionsstöd innefattar servicebostäder, socialpsykiatri, gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans.
Dina arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov. Arbetsuppgifterna består bland annat av städ, tvätt, matlagning, inköp, fritidsaktiviteter, promenader och utflykter. Att göra detta på ett motiverande och pedagogiskt sätt är en förutsättning för att skapa en god vardag för våra brukare.
Vård- och omsorgsboende:
Vi har sju vård- och omsorgsboenden som är placerade runtom i kommunen med inriktning demens, geropsykiatri och somatik.
Dina arbetsuppgifter innebär att ge våra hyresgäster omsorg och stöd utifrån deras individuella behov. Hur stödet ser ut är olika beroende på personens behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdad, läkemedel, inköp, tvätt och städning.
Hemtjänst:
I hemtjänsten arbetar vi med planerade besök i form av omsorgs- och serviceinsatser i brukarens egna hem. Det handlar exempelvis om stöd och hjälp med förflyttningar, dusch, stöd/hjälp med att klä på sig och få måltider serverade. I arbetsuppgifterna ingår även tillsyn, avlösning, ledsagning, städ, promenad och digitala inköp. De flesta arbetsuppgifter genomför du självständigt men vissa moment utförs tillsammans med kollegor. I hemtjänsten går, cyklar eller kör du bil till våra brukare runt om i kommunen.
Trygghetslarm
I trygghetslarmet jobbar du antingen dag/kväll eller natt.
Arbetar du dag/kväll tar du hand om alla larm som kommer in under din arbetstid. Arbetar du natt utför du främst planerade hemtjänstinsatser men det kan även förekomma att du åker ut på larm. Det handlar exempelvis om stöd och hjälp med förflyttningar och mediciner. De flesta arbetsuppgifter genomför du självständigt men vissa moment utförs tillsammans med kollegor. I trygghetslarmet kör du bil till våra brukare runt om i kommunen.
Demensteam:
Att arbeta i ett demensteam innebär att du ger specialiserad vård och stöd till personer med demenssjukdomar. Dina arbetsuppgifter kan inkludera att hjälpa till med personlig omvårdnad, medicinering och att skapa en trygg och stimulerande miljö för brukarna. Du arbetar ofta nära anhöriga och annan vårdpersonal. I demensteamet kör du bil till våra brukare runt om i kommunen.
Vill du läsa mer om hur ett sommarjobb kan se ut så gå gärna in på länken:https://go-care.se/lediga-tjanster/kungalvs-kommun
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/190".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1371)
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd
Mathilda Hellström 0303-238694
9830367