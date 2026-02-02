Sommarjobb för ungdomar - stötta upp med kringuppgifter och sprid glädje!
2026-02-02
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
Är du en ungdom i åldern 16-17 år som vill ha ett meningsfullt sommarjobb samtidigt som du tjänar pengar? Har du ett hjärta som klappar för äldre generationer och vill göra en positiv inverkan i deras liv? Då har vi det perfekta sommarjobbet för dig!
Vi söker dels engagerade ungdomar som vill stötta upp med kringuppgifter på vård- och omsorgsboende , dels söker vi även dig som är "EPA-ungdom" för stöttning med arbetsuppgifter inom ordinärt boende.
Sommarjobbet innefattar arbetsuppgifter inom kök, städ, inköp, tvätt samt social samvaro. Dessa platser ger dig en unik möjlighet att skapa minnen och samtidigt utveckla viktiga färdigheter som kommer att vara till nytta i ditt framtida yrkesliv. Du kommer att få erfarenhet av att samarbeta med andra, lära dig att vara empatisk och förstående gentemot äldre människor samtidigt som du avlastar övrig omsorgspersonal med diverse kringuppgifter.
Ta chansen att göra skillnad i sommar och skapa värdefulla relationer med våra äldre invånare!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Inför sommaren har vi två huvudinriktningar på våra ungdomssommarjobb, antingen på vård- och omsorgsboende eller inom ordinärt boende.
Vård- och omsorgsboende, 16 platser
Det finns sex vård- och omsorgsboenden i Mariestads kommun varav ett är korttidsboende. Där bor äldre människor i egna lägenheter som är i behov av stöttning i sin vardag.
Arbetsuppgifterna består av;
• Duka fram och duka av vid måltider
• Plocka i och ur diskmaskin
• Städa
• Tömma sopor
• Sköta tvätt
• Social samvaro - bl.a. läsa, spela spel, samtala, ta ut på promenader
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag mellan 09.00 och 16.00, vilket ger dig möjlighet att njuta av sommarkvällarna och ledigheten efter arbetsdagen. Du kommer att vara placerad på ett av de sex boendena. Som stöd för dig i arbetet tilldelas du en handledare som kommer att guida dig genom arbetsuppgifterna och vara till hands för att svara på dina frågor.
Sommarjobbet sträcker sig över en period om 4 veckor under veckorna 26-29 eller 30-33. Du blir anställd som servicepersonal och vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön på 115 kr per timme.
Ordinärt boende, 4 platser
Det finns nio områden med ordinärt boende i Mariestads kommun där man som medarbetare besöker den äldre i dennes egna lägenhet, radhus, villa.
Arbetsuppgifterna handlar om att;
• Handla och leverera mat till de äldre
• Städa
Inköp och städ görs tillsammans med en medarbetare från serviceenheten. Leverans av matvaror sker tillsammans med din ungdomskollega.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag mellan 07:30 - 16:30, vilket ger dig möjlighet att njuta av sommarkvällarna och ledigheten efter arbetsdagen. Du kommer att anställas under Serviceenheten som tillhör område 9 inom ordinärt boende. Arbetspassen utgår från Humlet på Drottninggatan i centrala Mariestad där ni får reda på dagens rutt. På förmiddagen sker inköp på Ica Oxen följt av leveranser som görs med eran EPA-bil. Efter lunch handlar uppgifterna om ca tre städuppdrag som utförs under eftermiddagen.
Sommarjobbet sträcker sig över en period om 4 veckor under vecka 26-29 eller 30-33 och vi har 4 platser tillgängliga. Du blir anställd som servicepersonal och vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön på 115 kr per timme. När du använder din egna EPA-bil får du också en milersättning på 25kr/mil. Som stöd för dig i arbetet tilldelas du en handledare som kommer att guida dig genom arbetsuppgifterna och vara till hands för att svara på dina frågor.Kvalifikationer
För att passa för detta sommarjobb är det viktigt att du har ett stort intresse för äldre människor och deras välbefinnande. Du är serviceminded och vill göra skillnad i deras vardag.
Det är viktigt att du har god läsförståelse samt kan förstå och tala obehindrat med boende och med medarbetare. Vi uppskattar att du är glad och positiv och vågar ta initiativ till aktiviteter för boende. Ingen erfarenhet behövs, bara rätt inställning och vilja att lära!
Du som söker ska som lägst gå i årskurs 9 under våren och minst fylla 16 under året och du ska inte ha hunnit fylla 18 år innan 1 juni.
För dig som är intresserad av "EPA-tjänsterna" inom hemvården krävs att du har AM-körkort och egen A-traktor eller mopedbil med tecknade försäkringar som ska intygas i rekryteringsprocessen.
I ditt bifogade cv kan du berätta om vilken gymnasieutbildning du läser eller vilken gymnasieutbildning du kommer att läsa till hösten samt vad du tycker om att göra på din fritid. Du kommer även att få besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan.
OBS! Vi har ett begränsat antal platser så vänta inte med din ansökan!
För dig som hinner fylla 18 år innan 1 juni hänvisar vi dig till vår annons som heter sommarjobb inom vård och omsorg.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
