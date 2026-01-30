Sommarjobb för studenter - Volvo Construction Equipment Hallsberg 2026
Volvo Business Services AB / Fordonsmontörsjobb / Hallsberg Visa alla fordonsmontörsjobb i Hallsberg
2026-01-30
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Hallsberg
, Örebro
, Köping
, Eskilstuna
, Flen
eller i hela Sverige
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Hur ser dina planer inför sommaren ut?
Ansök till Volvokoncernens sommarjobb och var med och bidra till hållbara transportlösningar. Kanske är du intresserad av att jobba i produktion eller supportera vår verksamhet med allt ifrån administrativa uppgifter till produktutveckling. Upptäck din passion och starta din resa med oss - ansök nu!
Rollen som sommarjobbare på Volvo Construction Equipment Hallsberg
Att sommarjobba hos oss på Volvo Construction Equipment i Hallsberg innebär att du får möjlighet att arbeta inom flera spännande områden, inklusive montering och materialhantering. Volvo Construction Equipment präglas av en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och bidra med dina unika kompetenser till vår gemensamma framgång. Sommarjobbsperioden pågår mellan vecka 25-28, där du behöver kunna jobba under samtliga fyra veckor.
Kvalifikationer för sommarjobb på Volvo i Hallsberg
För att ansöka om sommarjobb inom Volvokoncernen tillämpar vi ett antal urvalskriterier. Det är dock din unika personlighet och det värde du kan bidra med som är allra viktigast för oss. Följande kvalifikationer krävs för att kunna söka sommarjobb:
* Du måste vara studerande och ha för avsikt att fortsätta dina studier under hösten 2026.
* Du ska ha fyllt minst 18 år vid sommarjobbets start.
Det är meriterande om du har utbildning inom teknik/industri samt Truckkörkort.
Hur går du tillväga för att ansöka?
Du kan välja att skriva din ansökan på svenska eller engelska. För att öka dina chanser till att få ett sommarjobb är det viktigt att du lyfter dina kompetenser och besvarar de frågor som anges i annonsen. Din ansökan bör även innehålla:
* CV & Personligt brev samt en beskrivning av din utbildningsbakgrund.
* Vilket av följande områden du söker till Produktion
* Materialhantering
Sista ansökningsdatum är 2 mars 2026, men vi tillsätter löpande så tveka inte att ansöka redan idag. Om du har frågor eller funderingar kring sommarjobb och rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på sommarjobb@volvo.com
. Glöm inte att hålla utkik i din e-post samt skräppost då vår kommunikation främst sker via e-post.
Vi kommer löpande att kontakta intressanta kandidater, men alla som söker kan förvänta sig ett besked senast i slutet av april 2026.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28013-43936924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Volvo Group 0000000000 Jobbnummer
9713065