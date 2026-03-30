Sommarjobb för språkutveckling med barn i förskoleklass till årskurs 6
Upplands-Bro kommun / Grundskollärarjobb / Upplands-Bro Visa alla grundskollärarjobb i Upplands-Bro
2026-03-30
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du ha ett roligt, utvecklande och givande sommarjobb där du får möjlighet att stärka barns språk- och läsförmåga? Är du lärarstudent under utbildning, eller kanske en pensionerad eller yrkesutövande lärare? Då kan du vara den vi söker för ett nytt sommarlovs-projekt med fokus på språkträning i svenska för barn mellan 6 och 12 år.
Under fyra sommarveckor (vecka 26-27 och vecka 32-33) kommer Upplands-Bro kommun att genomföra en språkinsats med fokus på språkträning i svenska för barn mellan 6 och 12 år. Projektet finansieras med statsbidrag och genomförs i anslutning till olika fritidsaktiviteter som barnen deltar i under sommaren. Det huvudsakliga innehållet kommer att bestå av språkstärkande aktiviteter med fokus på läsning samt övningar som ökar barnens ord- och läsförståelse.
Om uppdraget
I uppdraget ingår att du, tillsammans med andra lärare och lärarstudenter, leder språkstärkande aktiviteter med särskilt fokus på läsning för barn som deltar i olika sommaraktiviteter under sommarlovet. Du får möjlighet att planera och genomföra roliga, engagerande och kreativa aktiviteter som stimulerar barns språkutveckling på interaktiva och lustfyllda sätt. Tillsammans med dina kollegor får du stort utrymme att vara nytänkande, inspirerande i arbetssätt för att stärka barnens språk. Vi kallar denna insats en sommar med Språkglädje.
Vi söker dig som:
Är utbildad lärare med fokus på grundskola och/eller svenska som andraspråk (SVA). Du kan även vara lärarstudent underutbildning med samma fokus som ovan. Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift Är tillgänglig en eller flera veckor mellan vecka 26, 27 och 32, 33 under sommaren 2026.
Du ansöker enkelt genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga efterfrågade dokument. Innan anställning kommer du behöva visa upp ett aktuellt utdrag från belastningsregistret.
Välkommen till Upplands-Bro kommun!
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Tjänsten på sommarlovet under fyra veckor (vecka 26-27 och vecka 32-33 år 2026). Planeringstid kan tillkomma innan vecka 26.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 20260417. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/87".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Centralt skolstöd Kontakt
Anna Thimgren 08-58169000
9827603