Sommarjobb för niondeklassare på Uppsalahem
Uppsalahem AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-01-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Nu söker Uppsalahem dig som går i niondeklass i Uppsala kommun och söker ett sommarjobb för sommaren 2026.
Ditt uppdrag hos oss
Som sommarjobbare hos Uppsalahem blir du en viktig del av att skapa trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Du kommer som sommarjobbare få hjälpa till att göra det fint i våra trädgårdar och utemiljöer, vilket innebär alltifrån att olja plank till att plocka och hålla det fint i våra områden. Du kommer även att arbeta i ett team med fler duktiga sommarjobbare och gemensamt arbeta för att skapa trivsamma miljöer!
Det här sommarjobbet innebär fysiskt arbete och att du kommer arbeta utomhus.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
För att kunna söka detta jobb är det ett krav att du ska gå i niondeklassare i Uppsala kommun.
Processen
I denna rekryteringen kommer vi att lotta platserna för sommarjobb. Lotteriet kommer ske i början av april och efter det är färdigställd kommer vi återkomma kring vilka som fått plats inför sommaren.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Måndag till fredag under 3 veckorArbetstider: 08.00 - 15.00 (6 timmar/per dag)Perioder: det finns två perioder antingen period 1 (v.25-27) och period 2 (v.28-30)Placering: Vi har två olika distrikt (Västra och Östra)
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta HR-partner Hanna Delbom, hanna.delbom@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-03-02.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7016095-1788400". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://xn--karrir-fua.uppsalahem.se
Väderkvarnsgatan 17 (visa karta
)
753 30 UPPSALA Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9683396