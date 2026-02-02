Sommarjobb för gymnasieelever Region Gävleborg - Gävle/Sandviken
Region Gävleborg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-02-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg i Gävle
, Sandviken
, Ovanåker
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Häng med oss och få både en inblick i vår verksamhet och chansen att tjäna pengar!
Går du andra året på gymnasiet? Då har du möjlighet att söka sommarjobb hos oss under tre veckor! Det här är din chans att upptäcka vad vi gör och vilka olika yrken som finns inom Region Gävleborg. Vi ser fram emot att ge dig en rolig och lärorik upplevelse!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vad får du göra?
Du kan få en plats inom två olika områden. Du får välja mellan:
Hälso- och sjukvård
Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara att du hjälper patienter att klä på sig eller serverar mat. Du kan få transportera patienter mellan olika avdelningar, hantera tvätt, fylla på i förråd, diska eller förbereda för nya patienter genom att exempelvis bädda sängar. Arbetsplatser kan exempelvis vara vårdavdelning eller mottagning på sjukhuset eller på en hälsocentral.
Administrativt och servicearbete
Arbetsuppgifterna kan variera och kan till exempel bestå av att arkivera dokument, uppdatera information i databaser eller skriva annonser. Du kan också få stötta med olika serviceuppgifter. Arbetsplatser kan exempelvis vara vår HR, IT, kommunikation eller fastighetsavdelning.
Hur länge pågår sommarjobbet?
Sommarjobbet för gymnasieungdomar pågår under tre veckor av sommarlovet med start 15 juni för en gemensam obligatorisk informationsdag och pågår sedan till 3 juli, med en gemensam avslutningsdag. Du kommer att arbeta vardagar, 6 timmar om dagen, det vill säga 30 timmar i veckan, med start tidigast 7.00 och avslut senast 19.00. Ersättningen är 125 kr/timme + semesterersättning (vid eventuell frånvaro betalas ingen lön). Du kommer att ha en handledare och få schema för dina arbetsveckor. Du kommer också att få låna arbetskläder om det behövs för platsen som du har fått. Kvalifikationer
Vem kan söka?
Du som går ut årskurs 2 på gymnasiet till sommaren (17 eller 18 år) och kan jobba under hela perioden samt är bosatt i länet.
Hur söker jag?
Du ansöker på vår hemsida under lediga jobb. I den här rekryteringen använder vi oss av urvalsfrågor, det betyder att du inte behöver bifoga något CV eller personligt brev utan endast svara på frågorna.
När ska jag söka?
Sök så snart du kan! Sista ansökningsdag är 28 februari.
Hur bestäms vilka som får platserna?
Urval sker genom lottning, utifrån att du uppfyller kraven för tjänsten och med hänsyn till ditt önskade arbetsområde. Urval sker efter sista ansökningsdag. Om du får en plats kommer vi att ta kontakt med dig för ytterligare information på telefon eller mejl. Du kommer också att få information om du blir reserv eller inte fick någon plats den här gången. Du får också hem information i brevlådan när sommarjobbet närmar sig. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/247". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg Kontakt
HR-konsult
Malin Levén malin.leven@regiongavleborg.se 072-2347383 Jobbnummer
9716094