Sommarjobb för farmaceutstudent hos Apotek Hjärtat, ICA Maxi Bromölla
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Bromölla Visa alla apotekarjobb i Bromölla
2026-02-10
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Bromölla
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Genom att sommarjobba på Apotek Hjärtat får du möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper i en praktisk miljö på apotek. Vi söker dig som är farmaceutstudent och vill jobba som apoteksassistent på Apotek Hjärtat i Bromölla och Olofström.
Varje dag kommer att bestå av nya lärorika utmaningar och du kommer att få chansen att jobba med många duktiga och erfarna kollegor som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Såhär jobbar en apoteksassistent på Hjärtat
I din roll som apoteksassistent kommer du möta många typer av kunder med olika behov. Du kommer arbeta engagerat och serviceinriktat för att ge dem ett optimalt kundbemötande i enlighet med Apotek Hjärtats kundmöte.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Kassaarbete
Varuplockning
Sälja handelsvaror
Även andra, på apotek, förekommande arbetsuppgifter ingår i rollen och kan variera beroende på din erfarenhet och apotekets behov.
Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
Det här är du!
Vi söker dig som är farmaceutstudent och vill jobba som apoteksassistent under juni, juli och augusti. Vid intresse kan eventuellt möjlighet att arbete under terminen diskuteras.
Du är engagerad i dina arbetsuppgifter och tar egna initiativ och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har egenvårdsutbildning.
Specificera i din ansökan på vilken ort/apotek du är intresserad av att jobba.
Att jobba på Hjärtat!
Du kommer att arbeta i en omväxlande miljö med kompetenta och erfarna kollegor. På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Vill du utveckla din kompetens och använda din kunskap till att hjälpa kunderna till bättre hälsa och välmående? Är du flexibel, utåtriktad och kundfokuserad - då är det här platsen för dig.
Tillsammans bidrar du och teamet till en bättre hälsa för våra kunder och apotekets framgång!
Välkommen till ett apotek med stort Hjärta!
Sista dag att ansöka är 2025-03-29
Kontaktperson: Emelie Nygren emelie.nygren@apotekhjartat.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
295 39 BROMÖLLA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Maxi Bromölla Jobbnummer
9733489