Sommarjobb för elever som går ut åk 1 eller 2 på gymnasiet
2026-04-01
Ett sommarjobb är en chans att lära sig nya saker, bättra på sitt CV, tjäna egna pengar, få inspiration inför yrkeslivet och kanske träffa nya vänner.
Vi som jobbar inom Ljusdals kommun arbetar för våra invånare och för att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo i. Som sommarjobbare får du vara med i det arbetet.
För att söka sommarjobb för unga måste du gå i åk1 eller åk2 på gymnasiet, vara folkbokförd i Ljusdals kommun och ha uppehållstillstånd. De elever som inte hade kommunalt sommarjobb förra året har förtur till årets platser. I din ansökan rangordnar du dina önskemål om vart du helst vill jobba. Om du blir erbjuden sommarjobb är du dock inte garanterad plats på dina tre förstahandsval utan kan komma bli erbjuden en annan plats.
Om du söker sommarjobb inom barnomsorgen, på förskola eller sommarfritids har du förtur om du går Barn- och fritidsprogrammet. Går du Vård- och omsorgsprogrammet har du förtur till platserna särskilt boende, daglig verksamhet och hemtjänsten, inom vård och omsorg.
Läsa äger:
Till dig som som främst läser barn- och fritidsprogrammet kan i år välja att arbeta på sommarfritids på någon av skolorna i Järvsö, Färila eller Ljusdal, under period 1. Genom högläsning och rörelseglädje kommer du att visa hur viktigt och roligt det är att hålla konditionen i trim i sommar, även läskonditionen.
Miljöenheten, Naturvård:
Genomförande av naturvårdsåtgärder tillsammans med en handledare på olika platser i kommunen. Arbetsuppgifterna består främst av bekämpning av invasiva växter, men det kan även bli aktuellt med andra åtgärder som biotopvård i vattendrag och skötsel av kommunens naturreservat. Dagarna kommer spenderas utomhus i varierande väder.
Arbetsmarknadsenheten, AME. Bilverkstad, tvätt och rekond av bilar
Vård och omsorg i Ljusdal, Färila, Los och Ramsjö. Umgås, läsa, promenera, spela spel och sätta guldkant på tillvaron för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Elever som går vård- och omsorgscollege har förtur till feriejobben inom vård och omsorg.
Barnomsorg i Ljusdal, Färila och Tallåsen. Ute- och innelek, läsa sagor, ta promenader, göra utflykter och allt som barn gillar. Elever som går elever som går barn- och fritidsprogrammet har förtur till feriejobben inom barnomsorgen.
Fågelsjö gammelgård Bortom Åa. Ta emot gäster, hjälpa till i receptionen/kassa, hålla ordning på gården samt få prova guida besökare. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal. Du bör kunna prata svenska och gärna engelska.
Intraprenad Ramsjö. Skötsel av grönytor.
Kontaktcenter. Administrativa uppgifter.
Information
Feriejobben är uppdelade på två perioder. Varje period är tre veckor med arbete på heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, totalt 120h för hela perioden.
Period 1 vecka 26-28: 22 juni - 12 juli
Period 2 vecka 29-31: 13 juli - 2 augusti
Lönen är 98 kr/timme inklusive semesterersättning.
Mer information om feriejobben hittar du här www.ljusdal.se/feriejobb
Sista dagen att söka feriejobb är 30 april 2026. Du ansöker via länken i den här annonsen.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Annika Moberg +4655118399
