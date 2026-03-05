Sommarjobb för dig som under året fyller 16 år - Utemiljö-Leksandsbostäder
Leksands kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Leksand Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Leksand
2026-03-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
, Ale
eller i hela Sverige
Det här feriejobbet är en del av Leksandsbostäders satsning på att ge unga en första inblick i arbetslivet.
Vi jobbar för att våra utemiljöer ska upplevas som en av Sveriges bästa! Vill du vara med och hjälpa oss nå dit?
Team Utemiljö ansvarar för all skötsel av kommunens gator och vägar, parker, offentliga ytor och våra egna bostadsområden. Vi vill att de som bor här ska trivas och att besökare känner sig välkomna.
Våra bostadsområden ska kännas trivsamma, trygga och locka till social aktivitet. Vi sätter stolthet i att smycka vår vackra bygd med blomsterarrangemang under sommaren och vår utemiljö håller vi fri från skräp och jobbar för att behålla vår position som den främsta dalakommunen gällande renhållning. Under sommaren har vi en hög nivå på vår grönyteskötsel och det klarar vi inte med ordinarie styrka så nu har du möjlighet att söka sommarjobb hos oss.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Detta är ett feriejobb för ungdomar som under året fyller 16 år
Är du intresserad av att arbeta utomhus oavsett väder, med arbetsuppgifter som tex. rensa rabatter eller klippa häckar då är du rätt person för att söka sommarjobb i team Utemiljö.
Välj vilken period du vill jobba i ansökan.
Du kan välja mellan:
• period 1 veckorna 27-28
• period 2 veckorna 29-30.
Arbetstiderna är 9:30 - 16:00 med rast för lunch 12:30-13:00.
Om arbetsplatsen
Leksandsbostäder är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet förvaltar bolaget även kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor samt kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser. Vi jobbar på förvaltningsuppdrag Utemiljö som är ett stort och viktigt uppdrag, vi ser till att människor i bygden tar sig till skola och jobb på ett trafiksäkert sätt. Att dom på sin fritid kan leka i den tätortsnära skogen och våra lekparker på ett säkert sätt eller ta en promenad på någon av våra leder. Många av våra medborgare och besökare njuter av våra blomsterarrangemang eller sjunger i Gropen på midsommar, i somras var vi över 30 000! Rätt häftigt att en ljus sommarkväll i slutet av juni varje varje år dubblar vi antalet kommuninvånare på en och samma plats. Vi ser också till att våra kollegors och kommunens bilar rullar så att dom kan hjälpa våra medborgare och varje dag året om ser vi till att korna vid Limsjön har det bra. En hjärtefråga i vårt team är social hållbarhet i arbetslivet där vi ser till att dom som står lång ifrån arbetsmarknaden får en plats att växa hos oss - vi gillar människor! All verksamhet utgår från Limhagen i centrala Leksand, där personalutrymmen, verkstad, snickeri, upplagsplats, och alla fordon finns.
Din ansökan
Skicka in din ansökan redan idag digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Ett fåtal urvalsfrågor behöver också besvaras innan din ansökan kan skickas in.
Sista ansökningdag är 2026-04-10.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, så vänta inte med att söka våra lediga tjänster.
Läs mer på www.leksand.se
och följ oss på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
timlön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Utemiljöchef
Sofia Sjögren sofia.sjogren@leksand.se 024780494 Jobbnummer
9780134