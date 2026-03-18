Sommarjobb för dig som brinner för försäljning och service
2026-03-18
Om jobbet
ALF är Länsförsäkring Kronobergs digitala trygghetstjänst som skyddar hemmet mot vatten, brand och inbrott, samt ger smarta råd för att undvika dyra och onödiga skador oavsett om du är hemma eller inte.
Vi söker nu en rådgivare för ALF där du främst arbetar med försäljning och rådgivning, med särskilt fokus på digitala tjänster och förebyggande produkter. Du hjälper våra kunder att hitta rätt lösningar utifrån deras individuella behov, och erbjuder service i världsklass genom att kombinera teknisk förståelse med ett genuint engagemang för kundens trygghet.
Kundmötet sker främst via inkommande och utgående samtal, men fysiska och digitala möten kan också förekomma. Tjänsten innebär att du täcker upp under sommaren och du behöver som minst kunna arbeta under veckorna 27-31, samt ha möjlighet att genomgå introduktion och upplärning innan dess. Du kommer arbeta självständigt men vara en viktig del av vårt rådgivarteam där laganda och samarbete är centralt.
Tjänsten är en timanställning under sommaren med goda chanser till fortsatt extrajobb under terminerna. Placering är på vårt kontor på Minkvägen i Växjö.
Vem är du?
Vi söker dig som letar efter ett sommarjobb och har ett intresse för försäljning. Du har en stark kommunikativ och relationsskapande förmåga, och drivs av att hjälpa, utvecklas och nå resultat. Du besitter en ansvarskänsla, har kundfokus och en stark servicevilja.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom försäljning eller kunskap om smarta hem-lösningar eller teknisk installationsvana. Språkkunskaper utöver svenska samt erfarenhet av säkerhetsprodukter är också ett plus.
Som person har du en stark vilja att hjälpa andra, är lösningsorienterad och har förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och motiveras av att nå uppsatta mål och leverera resultat.
Du uttrycker dig enkelt och korrekt i både tal och skrift, och det är en självklarhet att du delar våra värderingar: handlingskraft, engagemang, nyfikenhet och laganda.
Låter det intressant?
Då vill vi veta mer om dig!
Vi arbetar med löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag.
Då det kan förekomma resor i tjänsten krävs det att du har B-körkort.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
För att säkerställa att du tar del av vår korrespondens i rekryteringen vill vi uppmärksamma dig på att även ha koll på din inkorg för skräppost. Detta då mejl ibland sorteras fel.
Facklig representant i denna rekrytering är Daniel Malm Gröndahl, daniel.malm.grondahl@LFkronoberg.se
Välkommen till oss på Länsförsäkring Kronoberg
Hos oss blir du en del av ett lokalt och kundnära företag med över 200 kollegor som är fördelade på våra kontor i Växjö, Alvesta, Ljungby, Tingsryd och Älmhult.
Vi är stolta över att vara kundägda och att varje dag skapa kundmöten i världsklass. Med engagemang, laganda, handlingskraft och nyfikenhet som ledstjärnor erbjuder vi trygghetslösningar inom bank, försäkring och pension - alltid med branschens bästa kundservice.
Vi tror på att arbeta tillsammans och stötta varandra, och vi värdesätter en arbetsmiljö där alla får växa och bidra med sina idéer. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad för våra kunder och samhället omkring oss.
Välkommen till en arbetsplats där vi sätter både kunden och medarbetaren i centrum - och där vi tillsammans, med våra värdeord som grund, skapar trygghet och möjligheter i Kronoberg! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkring Kronoberg
https://www.lansforsakringar.se/kronoberg/privat/
För detta jobb krävs körkort.
9805850