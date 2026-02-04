Sommarjobb för dig med intresse för energifrågor
2026-02-04
Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikunder. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser.
Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden - välkommen att växa tillsammans med oss!
Avdelningen Slutkundsmarknader arbetar för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna, bland annat genom kundinformation och genom elpriskollen.se - Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal. Vi granskar att Sveriges energiföretag följer energilagstiftningens kundbestämmelser och prövar tvister om så kallade anslutningsavgifter. Avdelningen ansvarar också för de delar i Ei:s regelutveckling som berör kunder och vi deltar i såväl nordiska som europeiska nätverk inom området.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du delar din tid mellan arbetet i vår grupp för konsumentkontakt och jobbar med administrativa uppgifter inom ekonomi och intern service.
I uppdraget ingår att dagligen möta energikunder som hör av sig till Ei via vår konsumentkontakt, där du besvarar frågor och hanterar klagomål på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Du arbetar också med elpriskollen.se genom att kvalitetssäkra de uppgifter som elhandelsföretagen rapporterar in. Det kan även bli aktuellt att bidra med underlag till pågående projekt eller andra uppdrag, exempelvis inom tillsynsarbete.
Parallellt med detta stöttar du ekonomienheten med fakturahantering. Du bidrar också till den interna servicen genom administrativa uppgifter och dokumenthantering samt ser till att lokalerna fungerar. Det kan till exempel handla om felanmälningar, påfyllning av material och mindre inköp.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor över enhets- och avdelningsgränserna, vilket ger dig en bred inblick i Ei:s verksamhet och arbetsmetoder.
För detta sommarvikariat förväntas du arbeta på plats på vårt kontor i Eskilstuna.Kvalifikationer
I det här jobbet ska du ha
- en pågående akademisk utbildning med inriktning juridik eller statsvetenskap
- genomfört minst ett läsår av din akademiska utbildning med godkända betyg
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av arbete med energifrågor eller konsumentupplysning.
Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du
- är serviceinriktad och förtroendeingivande
- är ansvarstagande och noggrann
- har en god samarbets- och kommunikationsförmåga
- är flexibel och prestigelös.
Detta erbjuder vi
På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor.
Om Ei
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/
- Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.
Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter.
Ei har runt 220 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energimarknadsinspektionen
(org.nr 202100-5695) Kontakt
Sanna Westman Carling 016-162795 Jobbnummer
