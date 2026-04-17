Sommarjobb för C-chaufförer till fordonsindustrin
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som lastbilsförare med C-körkort kommer du att arbeta i kundens utleverans. Noggrannhet, punktlighet och kvalitet är någonting som värderas högt på den här arbetsplatsen. Arbetet kommer främst att ske enskilt. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med tjänstgöring på dagtid eller kvällstid under mitten på Juni till slutet på Augusti. Med uppehåll under semesterveckorna 29-32. I denna rollen kommer du att få arbeta med körning av lastbilar för utleverans runt om Göteborgsområdet.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för fordonsindustrin och som har C-körkort, gärna med erfarenhet som lastbilsförare. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska moment och jobbet är fysiskt till karaktären - på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person. Vidare ser vi att du är en positiv person som arbetar på ett noggrant, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här!
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten är:
• C-körkort
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5 (ladda upp detta i samband med din ansökan).
Innan anställning kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
