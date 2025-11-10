Sommarjobb, farmaceut, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Vill du bidra till en trygg och säker läkemedelshantering i slutenvården- och samtidigt få en sommar fylld av härliga kollegor, gott samarbete och meningsfulla uppgifter? Varmt välkommen till medicinkliniken i sommaren och bli en del av vårt team!
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken omfattar flera olika specialiteter- kardiologi, hematologi/njursjukvård, neurologi samt lung-och endokrinologi fördelat på fyra slutenvårdsavdelningar. Hos oss arbetar du tvärprofessionellt i nära samverkan med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare samt kommunen och primärvården, alltid med patientens bästa som utgångspunkt.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är farmaceut för ett heltidsuppdrag under sommaren 2026. Du som söker är noggrann, strukturerad och vill vara med och göra skillnad i vården.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Säkerställa att läkemedelslistor stämmer mellan våra olika system
• Vara ett stöd i läkemedelsfrågor för vårdpersonal
• Bidrar till smidiga övergångar mellan vårdnivåer- till exempelvis genom att dela dosetter
• Fylla på läkemedelsvagnar och läkemedelsrum
• Möta våra patienter för läkemedelsgenomgång
Vårt erbjudande till dig
Hos oss möter du ett härligt gäng med gott samarbete mellan de olika enheterna och du jobbar över hela kliniken. Vi har behov v. 24 till och med v. 34 och du arbetar dagtid måndag till fredag. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter:
Anette Elmquist, biträdande verksamhetschef
Telefonnummer: 010-242 33 37
E-postadress: anette.elmquist@rjl.se
Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
(för frågor om rekryteringsprocessen)
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss. Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
