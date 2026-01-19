Sommarjobb/extrajobb som personlig assistent till sportintresserad kille
Ny Kraft Assistans i Halland AB / Elektronikjobb / Varberg Visa alla elektronikjobb i Varberg
2026-01-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ny Kraft Assistans i Halland AB i Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker nu personal inför sommaren 2026 som personlig assistent till vår kund strax söder om Varberg. Det är en klar fördel om du har möjlighet till upplärning och lite arbete redan under våren.
Det finns chans till fast tjänst efter sommaren om man trivs på arbetet och med kunden.
Arbetspassen är förlagda 07-16, 16-23, 23-07 alternativt dygn med sovande jour 9-9.
Det är ett dubbelbemannat ärende vilket innebär att man alltid är två stycken som jobbar samtidigt.
Vi söker killar som är mellan 25-35 år med stor social kompetens som gillar när det är högt i tak och gärna har en skämtsam relation med din kund och dina kollegor.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet. Detta kan exempelvis vara att klä sig själv, laga mat, ta en promenad eller andra saker som är primära för att överhuvudtaget få vardagen att fungera.
Som personlig assistent behöver du ha empati och respekt för den du arbetar för. Yrket ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och engagemang. Din förmåga att arbeta utifrån kundens fokus och önskemål är avgörande för din lämplighet som personlig assistent.
Då det finns ett stort omsorgsbehov ser vi gärna att man har erfarenhet av detta men det är inget krav så länge man känner sig trygg med sådana situationer då en anställnings inleds med bredvidgång i kombination med utbildning för delegerade uppgifter.
• Det är meriterande om du har ett sportintresse då det är vanligt förekommande att man kollar på bland annat hockey, fotboll, MMA och andra sporter tillsammans med brukaren.*KvalifikationerKvalifikationerKvalifikationer
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kundens omvårdnad
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Erfarenhet av vård och omsorgsarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
432 74 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Nathalie Cronberg nathalie@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
9691300