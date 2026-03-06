Sommarjobb/extrajobb på Blomsterboda i ORT!
2026-03-06
Blomsterboda är en av Sveriges ledande leverantörer av blommor till dagligvaruhandeln. Vi finns med filialer från Sundsvall i norr till Malmö i söder samt på Gotland.
Tillsammans skapar vi inspirerande blomsteravdelningar med fina produkter, hög kvalitet och stolthet i varje leverans.
Vår kultur präglas av frihet under ansvar, gemenskap och en vilja att alltid göra det lilla extra för våra kunder.
Om rollen
Blomsterboda Sverige AB söker passionerade extrasäljare till vårt team i Jönköping! Vi söker nya kollegor som vill arbeta deltid/extra under våren och som vill arbeta deltid/heltid under del av sommarperioden med möjlighet till fortsättning till hösten.
Är det du?
Som säljare/säljstöd hos oss kommer du att börja dina dagar på Blomsterbodas filial i Jönköping, där du plockar ihop sortimentet för dagens leveranser till butikerna du ska besöka och ansvara för under arbetsdagen. Butikerna du ansvarar för varierar, ibland dag för dag, och ibland vecka för vecka. Du kommer arbeta självständig men även åka tillsammans med kollegor och utföra arbete ihop, framförallt under högsäsong.
Vi söker dig som
Motiveras av högt tempo och ansvar
Är flexibel och trivs med att ena dagen inte är den andra lik
Har ett öga för färg, form och försäljning
Är social, gillar kundkontakt och service
Är lösningsorienterad, strukturerad och självgående
Trivs med tidiga morgnar och varierade arbetsdagar
Ett plus om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Butiksvana är meriterande
Vi erbjuder
En grundlig internutbildning i vårt koncept, försäljning, växtkunskap och ekonomi
Ett omväxlande och ansvarsfullt heltidsjobb med stor frihet under ansvar
Ett engagerat team och en kultur som präglas av driv, samarbete och stolthet
Trygga anställningsvillkor genom Handelns tjänstemannaavtal (Unionen)
Här kan du se vår film om hur det är att arbeta i Blomsterbodas säljkår!
Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterboda Sverige AB
(org.nr 556541-1088), https://jobb.blomsterboda.se
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Blomsterboda Jobbnummer
9782261