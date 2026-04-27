Sommarjobb, extrajobb och vikariat inom Funktionshinderomsorgen
2026-04-27
Vill du bidra till en meningsfull sommar med både stimulerande aktiviteter och omsorg för våra semesterlediga brukare? Hos oss får du en viktig roll där du ger stöd och trygghet till människor som är i behov av din kompetens, ditt engagemang och din omtanke.
Kika gärna in på vårt Instagramkonto Jobba i omsorgen: @jobbaiomsorgen för att få en inblick i hur det är att arbeta inom vård och omsorg på Umeå kommun.
Vad innebär jobbet?
Inom funktionshinderomsorgen arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Ditt uppdrag är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat att stötta vid vardagliga sysslor, fritidsaktiviteter, sociala kontakter, personlig hygien och medicin. Du kan arbeta på grupp- eller servicebostad, korttidsboende och korttidsvistelse för barn och unga, daglig verksamhet, boendestöd eller inom personlig assistans.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamhet och kan vara förlagda dag, kväll, helg, journatt och vaken natt.
Vill du veta mer om arbetet och våra arbetsplatser?
Se en bildspelsfilm om att jobba i funktionshinderomsorgen
Vi söker dig som:
Är minst 18 år.
Gärna har tidigare vårderfarenhet eller relevant utbildning, men det är inte ett krav.
Är positiv, lyhörd, nyfiken och har ett genuint intresse för människor.
Har hög arbetsmoral och kan arbeta både självständigt såväl som i grupp.
Gärna har B-körkort då det behövs i vissa av våra verksamheter.
Har har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är ett krav för att kunna kommunicera effektivt och hantera vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
Möjlighet till sommarbonus vid arbete vaken natt utifrån vissa kriterier.
Som ålderspensionär erbjuder vi dig 25% extra i lön under juni, juli och augusti.
I juni får du som är ny vikarie och jobbar din första sommar inom funktionshinderomsorgen delta i en inspirerande halvdagsworkshop på funktionshinderomsorgens lärcenter. Utbildningstillfället är en obligatorisk del av din introduktion och vi ser fram emot att träffa dig där.
För mer information om sommarbonus, ålderspensionär och milersättning - klicka här!
Praktisk information:
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning.
Före erbjudande om anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ det gärna redan nu så att du har det tillgängligt längre fram i processen. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Klicka på "sök jobbet" för att skapa din ansökan. Vi ser gärna att du bifogar CV och personligt brev. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du har möjlighet. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller brev.
Har du skyddad ID? Kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
så hjälper dem dig med en säker ansökningsprocess.
Kontaktuppgifter: Mejl: bemanningso@umea.se
, Telefon: 090-16 10 83. Telefontider: måndagar kl.13-15 och torsdagar kl.13-15.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
901 84 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Umeå kommun, Stöd och omsorg Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal 010-4429662
9877143