Sommarjobb elevassistent / kolloledare till Djuprämmens kollo
Utepedagogik Sverige AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-12-09
Vill du vara del i ett kreativt team, som arbetar för att ge barnen deras bästa sommarupplevelse? Vill du också vara med om en utveckling som pedagog samt som människa? Sök då rollen som kolloledare på vårt Ungdomskollo Djuprämmen Water Camp!Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som kolloledare på Djurpämmens kollogård är att ansvara för barn i åldrarna 13-16 år samt att planera och leda verksamheten för denna deltagargrupp. Kollo innebär dygnet runt verksamhet för ungdomarna och oss ledare. Som ledare bor och lever du på kollogården i Värmland tillsammans med barnen och de andra ledarna. Därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån i minst 6 veckor. En stor del av verksamheten är att möta deltagarnas behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver även kunna känna dig trygg i mer livsorienterade samtal.
Vem söker vi?
En stor del av verksamheten är att möta barns behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. För att kunna arbeta som kolloledare hos oss behövs en inre trygghet och vetskapen om vad du vill i arbetet med barn och ungdomar. Därför söker vi individer som känner igen sig på dessa egenskaper.Dina personliga egenskaper
ansvarstagande
problemlösare
bra på att hålla många bollar i luften
initiativrik
idérik
gränssättare
ordningsam
punktlig
samarbetsförmåga
trygg i sig själv och sin pedagogroll
Det är även viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten samt dig själv tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. För att arbeta som kolloledare anser vi att egenskaper så som att våga ta plats i en grupp, kunna göra bort sig och spexa samt kunna ta beslut behövs. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.Erfarenheter
Du som söker bör ha ett stort intresse för att vara utomhus, eller erfarenhet av utepedagogik, då största delen av vår verksamhet är förlagd utomhus. Aktiviteter som vi bl.a. gör är att gå på hajk, bygga flotte, klättra, bada och laga mat utomhus. Vi kommer även att ha konstnärliga aktiviteter som teater, dans och sång. Disco, fotbollsturnering och temadagar står också på schemat. Eftersom vi har så pass olika typer av aktiviteter så ser vi det som meriterande om du har en bakgrund/erfarenhet som fritidspedagog.
Erfarenhet/kompetens inom något av dessa områden är också önskvärt;
kollo/lägerverksamhet
friluftsliv
sjukvård
paddling
teater
sång, musik
sport, idrott
matlagningOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på olika kollogårdar för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "på våra gårdar ska deltagarna känna sig så pass trygga att de känner att de kan få vara som en vill".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
sommarjobb säsongsjobb kollo kolloledare lärare fritids fritidspedagog fritidsledare socionom pedagog säsong lägerledare läger ledare sommar jobb lärarstudent fritidslärare
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
(org.nr 556649-8092), http://www.utepedagogik.se
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9636480