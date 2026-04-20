Sommarjobb: Digitalisera och tillämpa AI-lösningar på Chalmers
2026-04-20
Vill du arbeta med digitalisering och AI för att skapa konkreta lösningar som gör skillnad? Vi söker nu sommarmedarbetare till ett antal miniprojekt, där vi vill implementera AI inom olika verksamhetsområden på Chalmers. Förra sommaren hade vi ett stort antal explorativa projekt, nu är det dags att konkretisera. Projekten syftar till att hjälpa Chalmers att implementera digitala lösningar, baserat på lärdomar från förra årets projekt.
Projekten kommer att bedrivas i team om 3-4 personer som arbetar tätt tillsammans med stakeholders från Chalmers organisation. Exempel på lösningar som vi vill bygga i sommar:
Chatbot för kurserHjälpa lärare att skapa en chatbot
Validering av kvalitet
Integrering i Canvas
AI-stöd i ärendehanteringGöra det enkelt för medarbetare att rapportera serviceärenden
Ge direkt support baserat på tidigare lösningar
Analysera supportärenden med hjälp av AI för att hitta dolda mönster och felkällor
Upskilling - skills matchingSkapa en tjänst som gör det lätt för en redan utbildad ingenjör att identifiera fortbildningsmoduler som tillhandahålls av Chalmers Upskilling Academy
Integrera en sådan tjänst i våra befintliga system
Fler projekt kan tillkomma och vi kommer att justera totala antalet tjänster utifrån behov.
Du kommer att arbeta i team med andra studenter, teknisk personal och verksamhetsexperter för att utveckla och implementera dessa lösningar. Efter sommarjobbet kan vissa erbjudas fortsättning som studentmedarbetare på deltid (20%) under resten av året.
Digitalisera och strukturera information för att förbättra AI-tillämpningar och sökbarhet.
Implementera och testa AI-baserade lösningar inom olika projekt.
Arbeta med textanalys och naturlig språkbehandling (NLP) för att utveckla smarta informationsverktyg.
Samarbeta med forskare, administrativ personal och utvecklare för att förstå behov och anpassa lösningar.
Iterativt testa och förbättra AI-modeller och digitala system.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för AI och dess tillämpningar inom olika områden.
Studerar på masternivå inom valfritt relevant ämne - vi välkomnar sökande från olika discipliner, inklusive men inte begränsat till teknik, fastighetsförvaltning, ekonomi, informationsvetenskap, data science och computer science.
Har erfarenhet av att arbeta med digital information, dokumenthantering och/eller dataanalys.
Är noggrann, strukturerad och analytisk.
Meriterande:
Deltagare från tidigare års AI-sommarprojekt på Chalmers
Utvecklarkunskap och relaterade erfarenheter
Varför ska du söka?
Detta är en unik möjlighet att få praktisk erfarenhet av digitalisering, AI-utveckling och agilt projektarbete, samtidigt som du bygger värdefulla meriter inför framtiden. Vi letar efter en mångfald av kompetenser och perspektiv för att realisera AI:s möjligheter inom olika områden på Chalmers. Oavsett om du har domänkunskap inom ett specifikt fält eller en teknisk bakgrund är du välkommen att söka!
Anställningsform
Tidsbegränsad på heltid under perioden 8 juni - 14 augusti, med möjlighet till två veckors ledighet.
Lön motsvarande amanuenslön, 27 450 kr/månad.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Ansökningsförfarande
För denna tjänst ska du inte bifoga ett personligt brev. Ansökan sker genom att svara på de frågor som anges i nästa steg.
Sista dag att ansöka är 3 maj 2025
Vi rekryterar till dessa tjänster kontinuerligt, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor, vänligen kontakta oss via mailto:ai-sommarprojekt@chalmers.se
