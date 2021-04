Sommarjobb deltid som ordermottagare / kundtjänstmedarbetare! - Maxkompetens Konsult AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Maxkompetens Konsult AB

Maxkompetens Konsult AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-21Sommarjobb deltid som ordermottagare / kundtjänstmedarbetare!Är du en serviceminded student som vill ha ett meriterande sommarjobb? Läs vidare!2021-04-21Vi söker nu en ordermottagare/ kundtjänstmedarbetare till vår kund, ett välkänt svenskt dryckesföretags huvudkontor i Vårby. Rollen innebär att du svarar på inkommande samtal från företagskunder gällande orderhantering, beställningar och information om kampanjer m.m. Kunder är främst inom restaurangbranschen. Du kommer att arbeta i team och avlasta ordinarie personal mån-ons under sommarmånaderna juni-augusti. Här har du möjlighet att utvecklas både administrativt och inom service. Du jobbar i fräscha lokaler och det finns både restaurang och gym för de anställda i samma hus.Observera att du för att vara aktuell för denna tjänst behöver kunna intyga att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta kan vara t.ex. studier, egenföretagare eller annat deltidsjobb. Skriv därför tydligt i ditt CV vad din sysselsättning idag är.Arbetets omfattningTjänsten är ett sommarvikariat från 31/5 - 31/8, med möjlighet till att fortsätta jobba extra under hösten.Arbetstid: Måndag - onsdag, kl.8-17. Du kommer att vara anställd hos Maxkompetens, men arbeta ute hos vår kund och deras kontor i Vårby, sydvästra Stockholm.Vi söker dig som är en god kommunikatör och älskar att ge effektiv och god service. Du har datorvana och det är meriterande om du arbetat med telefonen som redskap tidigare. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är även ett plus för din egen del om du bor söder om Stockholm, men det är naturligtvis inte ett krav.För att trivas på företaget tror vi att du är en glad och positiv person som gillar att arbeta i grupp. Vidare är du nyfiken och hungrig på att lära dig nya saker. Det viktigaste för dig är att se till att kunden blir nöjd, samtidigt som du har lätt att behålla lugnet i perioder när det är mycket att göra.Intresserad?Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till Emma Henriksen på Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.Vår kund är i grunden ett familjeägt svenskt bolag som är en av de främsta inom sin bransch.Varaktighet, arbetstidHeltid Extra jobbEj angivetSista dag att ansöka är 2021-05-19Maxkompetens Konsult AB5709103