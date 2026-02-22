Sommarjobb boendestödjare till Fokushuset | Tiohundra
Tiohundra AB, Sommarannonser * / Vårdarjobb / Norrtälje Visa alla vårdarjobb i Norrtälje
2026-02-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Sommarannonser * i Norrtälje
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Arbetet innefattar uppgifter som boendestödjare. På Fokushuset jobbar du med våra kunder runtom i kommunen. Tjänstgöring förläggs på dag, morgon, kväll och i vissa fall även helg. Möjlig placering är Norrtälje. Vi söker vikarier under juni, juli och augusti i en omfattning på 75-100 %.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Utföra boendestöd hemma hos kund.
Stödja kund mot ökad självständighet.
Arbeta utifrån metoderna ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande samtal).
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Skötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av arbete med människor.
Dokumentationserfarenhet.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Sommarannonser * Kontakt
Charlotte Almen, bitr enhetschef 08-12327529 Jobbnummer
9756189