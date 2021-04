Sommarjobb bilglastekniker på Carglass i Skövde - The We Select Company AB - Biomedicinjobb i Skövde

Sommarjobbare som Bilglastekniker i SkövdeCarglass Sweden AB / SkövdeBilglastekniker levererar Carglass tjänster på ett sätt som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar vad gäller bemötande, kvalitet på arbetet som utförs och information/administration i samband med vår service.Som sommarjobbare / bilglastekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att laga stenskott, byta bilrutor med hjälp av erfaren tekniker och du kan även få ta emot kunder på verkstaden. Carglass tillhandahåller den utbildning du behöver för att lyckas i tjänsten.Du förstår vikten av god kundservice och har erfarenhet av någon typ av arbete med direkt kundkontakt. För oss är det viktigt att du tycker om att ta hand om kunder, arbeta praktiskt och har ett tekniskt intresse. För att lyckas i jobbet behöver du vara serviceinriktad, noggrann, självständig och ha grundläggande datorvana. 18 år är ett krav och B-körkort är meriterande.Carglass grundades av familjen Jacobson 1932. Sedan april 2002 ägs Carglass till 100 % av Belron och ingår därmed i världens största bilglaskoncern, med verksamhet i nästan 30 länder och över 25000 anställda. Belron är specialister på reparation & byte av bilglas och betjänar över 10 miljoner kunder per år och var 3:e sekund utför vi ett bilglasjobb någonstans i världen. Det svenska huvudkontoret finns i Stockholm. I hjärtat av allt vi gör är vårt åtagande att alltid leverera kundservice i världsklass. Vi vill göra skillnad för våra kunder genom att lösa deras problem med verklig omsorg. Trots att vi vuxit och idag är över 200 anställda finns familjekänslan kvar i företaget. För att trivas hos oss är du en person som värdesätter våra grundläggande värderingar omtänksam, genuin, driven och samarbetsvillig. Vi erbjuder vi trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Kanske viktigast av allt erbjuder vi ett roligt jobb med härliga kollegor och en stark gemenskap!Publiceringsdatum2021-04-06