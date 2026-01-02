Sommarjobb, arbetsterapeut/rehabassistent, Region Jönköpings län
Region Jönköpings län / Behandlingsassistentjobb / Eksjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Eksjö
2026-01-02
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län
Ett sommarjobb hos oss som innebär att du är med och tryggar någons sommar. Du tryggar för invånaren, men tryggar också för dig själv inför framtiden via den erfarenheten som ett sommarjobb ger dig.
Din blivande arbetsplats
Vi söker nu rehabiliteringsassistenter till rehabiliteringscentrum på alla våra tre sjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset.
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Höglandsjukhuset i Eksjö är det stora sjukhuset på den lilla orten där vi har ett nära samarbete och en öppen dialog med högt i tak. Våra rehabiliteringsprofessioner finns på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset och ingår som en viktig del i patientens vårdprocess där teamarbete står i fokus.
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har den större ortens och det stora sjukhusets fördelar, men är ändå så pass litet att beslutsvägarna är korta och det går smidigt att komma överens med andra kliniker
Värnamo sjukhus är vårt minsta sjukhus, men det är ändå ett av Sveriges större länsdelssjukhus. Värnamo sjukhus kännetecknas av väldigt välfungerande samarbeten som underlättar för alla i vardagen, framåtanda, ett utpräglat kvalitetstänkande och en ständigt pågående utveckling.Publiceringsdatum2026-01-02Profil
Vi söker nu dig som blir färdig arbetsterapeut till sommaren. Du som är arbetsterapeutstudent, minst termin 3, helst termin 4-5 är också välkommen att söka denna tjänst.
Du är kvalitetsmedveten, tar initiativ, ansvarar för egna arbetsuppgifter och även för enhetens helhet. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ser du redan nu Region Jönköpings län som din framtida arbetsplats ser vi det som meriterande i din ansökan.
Vårt erbjudande till dig
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med våra verksamheter. Det är inte alltid lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Du får en grundlig introduktion och kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor på vårdavdelningar på våra sjukhus.
Regionen har personalbostäder och om du har behov av en bostad under sommaren är du välkommen att skriva det i din ansökan. Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna träna för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor.
Tjänstgöringsgrad 80-100% efter överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta följande områdeschefer:
Länssjukhuset Ryhov: Maria Andell, 0722046488, maria.andell@rjl.se
.
Höglandssjukhuset: Christina Gisler Josefsson, 010-243 45 84, christina.josefsson.gisler@rjl.se
Värnamo sjukhus: Jonas Nilsson, 010-244 88 69, jonas.l.nilsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026, urval görs löpande och tillsättning sker så fort vi hittar rätt person. Välkommen med din ansökan.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis eller om du ännu inte är färdiga med studierna ett LADOK-utdrag. Har du redan gjort någon muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt klinik i din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1241/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9667085