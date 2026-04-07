Sommarjobb arbetsterapeut distriktsrehabilitering
2026-04-07
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, omväxlande och självständigt arbete som arbetsterapeut vid någon av Rehab söders distriktsrehabiliteringsmottagningar i Kalmar, Söderåkra, Emmaboda, Nybro, Borgholm eller Mörbylånga. På distriktsrehabiliteringen möter du patienter i alla åldrar, och arbetar med arbetsterapeutiska insatser på både individ- och gruppnivå. Vi arbetar med psykisk hälsa, aktivitetsbalans och handrehabilitering.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Som person har du en positiv inställning och sätter alltid patientens bästa i fokus. Du kan arbeta såväl självständigt som i en grupp. Erfarenhet från verksamhetsområdet och liknande arbetsuppgifter är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ange i din ansökan om det är en specifik mottagning du är intresserad av.
Urval och tillsättning sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Rehab söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Arbetsplats
Kalmar Kontakt
Johan Olsson, avdelningschef Nybro, Emmaboda 010-3580830 Jobbnummer
9839559