Sommarjobb administratör/medicinsk sekreterare | Tiohundra

När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Arbetet innefattar journaldokumentation men även visst kassaarbete kan förekomma. Du ingår i ett team på den aktuella arbetsplatsen som kan vara någon av våra vårdcentraler, en mottagning på sjukhuset alternativt vårt huvudkontor på Roslagsgatan i Norrtälje. Vi söker vikarier under perioden juni, juli och augusti i sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Journaldokumentation
Kassa/reception
Övrigt administrativt stöd
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad eller studerande som medicinsk sekreterare.
Erfarenhet från journalsystemet TakeCare.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av att ha arbetat som medicinsk sekreterare.
Erfarenhet av kassa/reception.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn och stabil samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Du kommer tillhöra Vårdadministrationen som är en administrativ enhet inom Tiohundra.
Våra medarbetare består av medicinska sekreterare, vårdadministratörer samt chefssekreterare. Vi prioriterar en god arbetsmiljö såväl psykiskt som fysiskt och arbetar intensivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
