Sommarjobb 50% på Fitness24Seven i Frescati - TNG Group AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos TNG Group AB

TNG Group AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Vill du jobba deltid på Fitness24Sevens gym i Frescati, Stockholm? Brinner du för service och sätter kunden i fokus? Sök nu!Har du ett stort intresse för hälsa och träning? Brinner du för mötet med människor och att erbjuda service på högsta nivå? Vill du eventuellt utvecklas långsiktigt i en deltidsroll på Fitness24Seven? Nu söker vi dig som vill arbeta som Gymvärd / Site Responsible på deltid, 50% under sommaren, på Fitness24Sevens gymanläggning Frescati i Stockholm.Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen in med din ansökan redan idag!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?I rollen som Site Responsible på anläggningen Frescati i Stockholm kommer du att jobba i en miljö där träning och hälsa står i centrum. Fitness24Sevens vision är att erbjuda träningsmöjligheter som är tillgängligt, välkomnande och som alla har råd med.Som Site Responsible får du ett varierande jobb där service är i fokus. Jobbet innebär mycket kontakt med människor, dels med dina kollegor men mest med gymmets medlemmar. Du kommer hjälpa medlemmarna med olika ärenden, både högt som lågt, där målet är att alla ska känna sig välkomna oavsett om man är van att träna eller om det är första gången personen är på ett gym.Du kommer inledningsvis få en introduktion för din roll som Site Responsible. I början av anställningen blir du också tilldelad en egen Trainer som hjälper dig med allt från det praktiska men som även finns till hands om du har frågor eller funderingar kring jobbet. Under hela din anställning har du även möjligheten att ta del av Fitness24Seven utbildningsprogram. På Fitness24Seven har vi en god gemenskap och bra sammanhållning bland personalen där många även hittar på saker utanför arbetstid.Du erbjuds en marknadsmässig lön med möjlighet till bonus samt gratis träningskort till alla Fitness24Sevens gym.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERI rollen som Site Responsible på deltid kommer du att ansvara för driften på din gymanläggning Frescati i Stockholm. Det innebär bland annat att:* uppmuntra medlemmens träning och skapa återbesök* fånga upp behov och feedback från medlemmar* skapa en säker och trygg träning på anläggningen* utföra funktionskontroll av träningsutrustning* jobba mot uppsatt budget* lägga beställningar och hantera order* registrera nya medlemmar, besvara mejl och liknande administrationDu planerar själv ditt arbete dagligen och veckovis, så att du hinner med både kundkontakt och administrativt arbete. Till din hjälp har du avstämningar med en area manager, och under introduktionen tar du del av vilka rutiner som du behöver ha koll på.För rätt person finns det även möjlighet att hålla enkla träningspass på gymmet med cirka 6-8 medlemmar åt gången. Du kommer då visa enkla basövningar som medlemmarna gör i cirkel i en lättsam och avslappnad atmosfär. Du kommer få en grundlig utbildning av Fitness24Seven och vara med på pass själv innan du håller egna pass.ROLLEN INNEBÄR I KORTHETUnder dina arbetspass kommer du att jobba ensam på din gymanläggning Frescati, Stockholm. Tjänsten är deltid på 50% med arbetstider måndag till torsdag 15.45-20.15. Tänkt start är omgående. Du kommer att få en introduktion som ger dig en bra grund att bygga vidare på i rollen som Site Responsible.VEM ÄR DU?Vi söker dig som:* har ett intresse för service* tycker träning och hälsa är intressant* jobbar effektivt, organiserat och självständigt* har lätt att anpassa dig efter olika situationer* tycker om att bygga relationer med medlemmar* ser en långsiktighet med jobbet på Fitness24Seven* är minst 18 år gammalHar du tidigare arbetat med ett serviceinriktat jobb är det meriterande, men inget krav. Vi ser att du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har en god förståelse för engelska i tal och skrift.Vi tar inte emot ansökningar via email. Du söker istället jobbet enkelt via anvisad länk på eller till TNGs hemsida (www.tng.se/lediga-jobb).INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidDeltid Visstid2021-04-07Fast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-05-07Tng Group AB5676853