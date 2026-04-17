Sommarjobb 2026-Vill Du Ha Ett Jobb Som Känns På Riktigt?
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Bli semestervikarie inom Hemtjänsten!
Scrolla inte förbi
Det här är sommarjobbet där du:
Tjänar pengar
Gör skillnad på riktigt
Får erfarenhet som sticker ut på CV:t
Vi är 8 hemtjänstgrupper + en nattpatrull som jobbar tillsammans för att skapa trygghet och livskvalitet för våra omsorgstagare- dygnet runt. I sommar behöver dig!
Och ja- du gör det möjligt för våra ordinarie medarbetare att få sin välförtjänta semester Det är faktiskt en riktig hjälteinsats.
Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?
• Besöken planeras av vår centrala planeringsenhet
• Din tjänstemobil är ditt främsta arbetsredskap (schema för besök, info, dokumentation)
• Du jobbar självständigt men är alltid en del av ett team
• Vi tar oss mellan besöken på olika sätt- Vi cyklar, kör bil eller går
Du hjälper du våra omsorgstagare i deras vardag med exempelvis:
Personlig omvårdnad
Städ, tvätt och inköp
Promenader och social samvaro
Påminnelser om medicin
Ingen dag är den andra lik.Kvalifikationer
Vem är du?
• 18+ (begränsat antal tjänster för dig som är 17 år)
• Social, ansvarstagande, lyhörd och gillar att arbeta med människor
• Bekväm med mobil och digitala system
• Kan jobba dag, kväll, helg eller natt
• Har B-körkort (meriterande eller krav beroende på vilken grupp)
Ingen erfarenhet? Lugnt. Vi lär dig genom introduktion!
Varför söka?
• Grym livserfarenhet
• Stark merit (vård, polis, socionom, lärare, sjuksköterska m.m.
• Perfekt första jobb
• Möjlighet till extrajobb efter sommaren
Det här är jobbet där du går hem och känner: Idag gjorde jag något som faktiskt betydde något
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Ansök nu- Vi intervjuar löpande!
Vänta inte tills alla platser är tagna.
Semestervikariat sträcker sig från mitten av juni till augusti och vi ser gärna att du arbetar minst fyra veckor hos oss, givetvis helst sommaren! Det finns möjlighet till timvikariat med start redan nu och enbart helgtjänstgöring.
Det finns möjlighet till arbete i såväl Ljungby som Lagan, Södra Ljunga, Ryssby, Lidhult och Nattpatrull. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307751". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsadminstratör
Sabina Dzonlic 073-373 96 47 Jobbnummer
9861108