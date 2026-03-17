Sommarjobb 2026 Yrsel & Sovel, Bryggeriet i Revsund
2026-03-17
Yrsel & Sovel Taproom på Bryggeriet i Revsund söker sommarpersonal inför säsongen 2026!
Vi söker dig som vill jobba i servis eller bakom baren under sommaren i en härlig miljö med god mat, dryck och mycket gäster.
Om jobbet
Arbetet innebär bland annat:
Ta beställningar och servera mat och dryck
Arbete i baren
Gästservice och värdskap
En del enklare förberedelser och plock
Arbeta med kassasystem och betalningar
Säkerställa att restaurangen håller en hög servicenivå
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och växa inom företaget i takt med att verksamheten expanderar.
Vi är ett mindre team där alla hjälps åt, så det är viktigt att du är serviceinriktad, positiv och gillar tempo.
Start enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: taproom@revsunds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Revsunds Brewery AB
(org.nr 559150-8105) Jobbnummer
9801619