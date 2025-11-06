Sommarjobb 2026 inom Folktandvården, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Tandsköterskejobb / Härnösand Visa alla tandsköterskejobb i Härnösand
2025-11-06
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Härnösand
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård, sjukhustandvård och har specialisttandvård inom en rad olika områden.
Studerar du till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska och är intresserad av att arbeta inom Folktandvården Västernorrland i sommar? Vi har verksamhet på många orter i länet, bland annat i Sundsvall, Timrå, Ånge, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Vi tar emot studenter till flera av våra kliniker. Här är en utsökt chans att komma till oss och visa vad du går för!
När du ansöker har du möjlighet att uppge vilken eller vilka orter du är intresserad av i medföljande profilfrågor.
Sommarjobb 2026 inom Folktandvården, Region VästernorrlandPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är tandvårdsstuderande
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Kommunikativ
Stabil
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2025:056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ingela Vahlén-Nordlund +4660149850 Jobbnummer
9591106