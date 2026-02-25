Sommarjobb 2026 främst delikatess/bageri - skapad kopia
2026-02-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Vi söker sommarjobbare inför sommaren 2026 främst till vår delikatess- och bageriavdelning. Är du 18 år eller äldre så har du chansen att bli en i vårt härliga gäng på ICA Kvantum Ludvika. Vi värdesätter att du liksom vi är flexibel och serviceinriktad med stort engagemang i arbetet. Med varierande arbetsuppgifter, högt tempo och i en miljö där allt kan hända servar vi alltid våra kunder med ett leende.
Erfarenhet av butik och sälj är meriterande men inget krav.
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Om du är obekväm med att filma dig själv så uppskattar vi att du ändå svarar på video-frågorna så att vi kan få höra din röst!
Varken CV eller personligt brev behövs!
Lycka till!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559054-1990)
771 53 LUDVIKA (DALARNAS)
ICA Kvantum Ludvika (Matmarknaden i Vallaskogen AB)
9764123