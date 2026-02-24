Sommarjobb 2026 Badbevakare till Gamlegården
Kristianstads Sim-O Livräddningssällskap / Säkerhetspersonalsjobb / Kristianstad Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Kristianstad
2026-02-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads Sim-O Livräddningssällskap i Kristianstad
Sommarjobb 2026 - Badbevakare till Gamlegården
Vill du ha ett ansvarsfullt, varierande och aktivt sommarjobb där du gör verklig skillnad?
Vi söker nu engagerade och uppmärksamma badbevakare till vår verksamhet på Gamlegården inför sommaren 2026.
Som badbevakare är du en viktig del i att skapa en trygg, säker och trivsam miljö för alla besökare.
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år
Är simkunnig
Är ansvarstagande, uppmärksam och trygg i dig själv
Trivs med att arbeta utomhus och ta eget ansvar
Meriterande:
Badvaktsutbildning
Giltigt HLR-intyg
Dokumenterad simkunskapPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Ansvara för säkerheten vid poolen och badområdet
Övervaka och förebygga olyckor
Agera snabbt och professionellt vid incidenter
Vara delaktig i ansvar kring kioskverksamheten
Medverka i och driva ett enklare projekt kopplat till verksamheten
Bidra till en positiv och trygg atmosfär för alla besökare
Detta är ett viktigt och varierande arbete där du både arbetar med säkerhet, service och utveckling av verksamheten.Så ansöker du
Skicka din ansökan till simskola@ksls.se
Märk din ansökan med "Badbevakning Gamlegården 2026".
Har du frågor? Hör gärna av dig via samma mailadress simskola@ksls.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: simskola@ksls.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Badbevakning Gamlegården 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Sim-O Livräddningssällskap
Stridsvagnsvägen 16 (visa karta
)
291 39 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap Kontakt
Kristianstad SLS (Badbevakning) simskola@ksls.se Jobbnummer
9760495