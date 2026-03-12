Sommarjobb 2026 - Produktionsmedarbetare (Södertälje)
2026-03-12
KellyOCG i sammarbete med AstraZeneca söker nu en produktionsmedarbetare till en av siterna i Södertälje. Uppdraget är ett sommarjobb där du får arbeta nära teknik- och underhållsteamet och bidra till ordning, struktur och förbättringar i verksamheten.
Önskad period för uppdraget är datumen 8 juni - 10 juli.
Som sommarjobbare kommer du att arbeta praktiskt med sortering, organisering och enklare förbättringsarbete i verksamheten. Rollen är varierande och innebär ett nära samarbete med teknik- och underhållsteamet på site.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Sortera och hantera kasserad utrustning i gallerburar och förrådsutrymmen
Säkerställa att material sorteras korrekt enligt gällande återvinningsrutiner
Bidra till ordning och struktur genom arbete enligt 5S-principer
Dokumentera utrustning som ska sparas genom fotografering och enklare registerföring
Delta i dagliga uppstartsmöten tillsammans med teknik- och underhållsteamet
Bidra till enklare förbättrings- och organiseringsarbete i verksamheten
Vi söker dig som
Är över 18 år
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har god organisatorisk förmåga
Trivs med ett arbete som kan vara fysiskt aktivt och innebära vissa lyft
Meriterande
Erfarenhet av 5S eller förbättringsarbete
Plats: AstraZeneca, Södertälje
Period: 8 juni - 10 juli
Sista dag att ansöka är 12 mars
