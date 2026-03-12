Sommarjobb 2026 - Produktionsmedarbetare (Södertälje)

KellyOCG Sweden AB / Grovarbetarjobb / Södertälje
2026-03-12


Sommarjobb 2026 - Produktionsmedarbetare (Södertälje)
KellyOCG i sammarbete med AstraZeneca söker nu en produktionsmedarbetare till en av siterna i Södertälje. Uppdraget är ett sommarjobb där du får arbeta nära teknik- och underhållsteamet och bidra till ordning, struktur och förbättringar i verksamheten.
Önskad period för uppdraget är datumen 8 juni - 10 juli.
Som sommarjobbare kommer du att arbeta praktiskt med sortering, organisering och enklare förbättringsarbete i verksamheten. Rollen är varierande och innebär ett nära samarbete med teknik- och underhållsteamet på site.

Dina arbetsuppgifter
Sortera och hantera kasserad utrustning i gallerburar och förrådsutrymmen
Säkerställa att material sorteras korrekt enligt gällande återvinningsrutiner
Bidra till ordning och struktur genom arbete enligt 5S-principer
Dokumentera utrustning som ska sparas genom fotografering och enklare registerföring
Delta i dagliga uppstartsmöten tillsammans med teknik- och underhållsteamet
Bidra till enklare förbättrings- och organiseringsarbete i verksamheten

Vi söker dig som
Är över 18 år
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har god organisatorisk förmåga
Trivs med ett arbete som kan vara fysiskt aktivt och innebära vissa lyft

Meriterande
Erfarenhet av 5S eller förbättringsarbete

Plats: AstraZeneca, Södertälje
Period: 8 juni - 10 juli
Sista dag att ansöka är 12 mars

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KellyOCG Sweden AB (org.nr 559407-1622)

Arbetsplats
AstraZeneca / KellyOCG Sweden AB

Jobbnummer
9794696

