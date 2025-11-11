Sommarjobb 2026 - gör skillnad på riktigt i Herrljunga kommun!
2025-11-11
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Sommarjobb 2026 gör skillnad på riktigt i Herrljunga kommun!
Vill du ha ett sommarjobb där du både får erfarenhet och gör något meningsfullt?
Då ska du jobba med oss i Herrljunga kommun i sommar - vi söker glada, engagerade och omtänksamma vikarier som vill vara med och skapa en trygg och fin vardag för andra människor och samtidigt få erfarenheter för livet.
Jobba med människor, väx som person!
Hos oss får du en roll som verkligen betyder något. Du stöttar personer som behöver lite extra hjälp i vardagen, lär känna fantastiska människor och får arbetsdagar som känns på riktigt.
Du kan jobba inom:
* Hemtjänst
* Äldreboende
* Boende och stöd inom LSS (för personer med funktionsvariationer)
* Personlig assistans
Vad gör man då?
* Inom äldreomsorgen hjälper du till med omvårdnad, matlagning, städning och att skapa en trygg och trivsam miljö.
* Inom LSS stöttar du personer med olika funktionsvariationer du hjälper dem att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Oavsett var du jobbar gör du skillnad, varje dag.
När jobbar man?
Vi har arbetspass på dag, kväll, natt (både vaken och sovande) samt helger perfekt för dig som vill ha en flexibel sommar. Du får värdefull erfarenhet för framtiden oavsett vad du gör härnäst och du får arbetsdagar som betyder något.
Ansök redan idag till sommaren 2026! Om du inte jobbat hos oss tidigare finns chans att börja redan innan sommaren som timvikarie.
Kom och bli en del av vår vardag fylld av omtanke, värme och gemenskap! Tillsammans gör vi skillnad på riktigt.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi tror att du är någon som:
* Gillar människor och sprider bra energi.
* Är ansvarstagande, trygg och flexibel.
* Kan förstå och prata svenska väl, samt skriva på svenska eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet.
* Är minst 18 år.
* Kan hantera dator (det mesta är digitalt idag).
* Har du körkort, utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg? Toppen! Men viktigast är att du har viljan och hjärtat på rätt ställe.
Varför du ska söka?
Du får ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad och du blir en del av ett varmt och stöttande gäng!
B-körkort krävs på flera av våra arbetsplatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet det viktigaste är att du har rätt inställning och ett varmt hjärta för andra människor.
Vid anställning behöver du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (blankett 442.9).
Beställ det i god tid här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
