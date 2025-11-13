Sommarjobb 2026 - Djursjukskötare / Djurvårdare nivå 3
Blå Stjärnans Djursjukhus AB / Djurskötarjobb / Mölndal
2025-11-13
Drömmer du om att kombinera sommarens glass med en spännande och utvecklande arbetsmiljö? Välkommen till vårt nya djursjukhus, där vi genom avancerad vård och dedikerade kollegor arbetar för att uppnå den bästa möjliga vården!
Vad vi har att erbjuda Blå Stjärnans Djursjukhus erbjuder en arbetsplats som är utmanande, ständigt inspirerande och fylld med möjligheter. På våra 7000 kvadratmeter och med 40.000 patienter per år är ingen dag den andre lik. Här kommer du att träffa på en mängd varierande diagnoser och behandlingsfall. Du ingår i ett team med olika kompetenser och specialiseringar och kommer genomgående att få stöttning av erfarna kollegor. På Blå Stjärnan är du aldrig ensam!
Din roll Som sommarvikarie hos oss kommer du att arbeta på en eller flera av våra avdelningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du är på, men gemensamt för alla är vikten av kommunikation och gott samarbete.
Hos oss kommer du att ha huvudansvaret för omvårdnaden av patienterna. Du kommer att följa veterinärens behandlingsplan och säkerställa att dagens undersökningar blir gjorda. Det innebär att du ex. kommer att delta vid ronder, utföra provtagningar, medicinera patienterna, samt följa och bedöma allmäntillstånd.
För att på bästa sätt komma in i din roll kommer du att få en gedigen tvåveckors introduktion med våra duktiga handledare på den/dom avdelningarna som du så småningom ska bemanna.
Vi söker dig som: * Är djursjukskötarstudent år 2, veterinärstudent minst år 3, eller djurvårdare med behörighet för nivå 3. * Ger varm och kärleksfull omvårdnad till dina patienter. * Är en flexibel problemlösare som gärna tar egna initiativ. * Kan uttrycka dig obehindrat på svenska både i tal och skrift.
Om tjänsten * Varaktighet: 80-100%, sommarvikariat. * Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. * Tillträde: Enligt överenskommelse. Sommarvikariatet sträcker sig mellan juni och september, och vi prioriterar de som kan arbeta minst 8 veckor i sträck under denna period.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta arbetsledare Helena Muslim.
Vi genomför intervjuer och urval löpande, så dra inte ut på det - skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Stjärnans Djursjukhus AB
(org.nr 556502-5193), http://www.blastjarnan.se Arbetsplats
Blå Stjärnans Djursjukhus Kontakt
Anna Foldemark anna.foldemark@blastjarnan.se 0739-884475 Jobbnummer
9602317