Sommarjobb 2026 - bli timvikarie redan idag på Ale kommun!
2026-03-03
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Bemanningsplaneringen förser verksamheterna inom socialförvaltningen med timvikarier.
Vikarierna arbetar inom hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd i hela Ale kommun. Tillsammans med andra medarbetare skapar du goda förutsättningar för våra medborgare som är i behov av stöd.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Sök ett betydelsefullt sommarjobb! Vi söker vikarier till hemtjänst, äldreboende och funktionsstöd. Hos oss får du chansen att hjälpa människor i deras vardag - och göra skillnad på riktigt!
Vi har ditt sommarjobb!
Just nu behöver vi dig som vill arbeta mellan vecka 25-34 på sommarschema med tjänstgöringsgrad på ungefär 75-100%. Om du arbetar på schema arbetar du oftast varannan helg under sommarperioden. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta som timvikarie innan redan nu, där du själv lägger in din tillgängliga tid i Time Care Pool, vårt vikariehanteringssystem.
I dina arbetsuppgifter som vikarie ingår det bland annat:
- Personlig omsorg
- Dokumentation
- Utföra insatser utifrån delegation från sjuksköterska, exempelvis ge mediciner
- Förflyttningar
- Ge stöd vid måltider
- Serviceinsatser såsom tvätt, städ och inköp
- Att följa med på aktiviteter och bidra till en god miljö för omsorgstagarna
Arbetsuppgifterna varierar och det kan förekomma en del ensamarbete, därför är det viktigt att du känner dig trygg i din arbetsroll. Som vikarie hos oss får du en gedigen introduktion och utbildningar anpassade efter arbetet, som förbereder dig väl inför rollen!
Arbetsplatserna har varierande arbetstider och du tjänstgör på dagtid, kvällstid och nattetid på vardagar och helger. Arbetar du nattetid innebär det antingen sovande jour eller vaken natt.
Filmer från verksamheterna:
Äldreboende:
Funktionsstöd:
Hemtjänst:Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och sprida glädje och som brinner för att ge service! Det är viktigt att du är ansvarsfull som person och har stor personlig mognad samt är lyhörd och tycker om att arbeta med människor!
För att kunna arbeta hos oss krävs det att:
- Du har fyllt 18 år.
- Du ska kunna kommunicera och dokumentera på god svenska.
- För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området är det krav på arbetstillstånd. Detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd.
Meriterande:
- Om du har en godkänd eller pågående utbildning från omvårdnadsprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
- Om du har B-körkort, då vissa verksamheter kräver det i tjänsten.
- Om du kan jobba hela sommaren
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Ansök redan idag till att bli vår nästa sommarvikarie eller timvikarie, då intervjuer sker löpande!Övrig information
Hur ser rekryteringsprocessen ut?
När vi gått igenom ansökningarna gör vi ett urval för gruppintervju. Vid kontakt mejlar vi från Varbi, så dubbelkolla din mejl och sök på Varbi för att inte missa de meddelanden vi skickar ut.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen:
- Rekryteringsportalen måste vara korrekt ifylld och inskickad
- Digital referenstagning (senaste chef och en kollega)
- Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
- Kandidaten ska göra språktest eller uppvisa godkända betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
Har du ytterligare funderingar kan du alltid ställa frågor under rekryteringsprocessens gång!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Johanna Lämhed 0303-704068 Jobbnummer
9772855