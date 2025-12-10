Sommarjobb 2026 - Äldreomsorg * LSS * Socialpsykiatri
2025-12-10
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2025-12-10ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå.
Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är en utmaning att lära känna människor som är i behov av stöd och hjälp och att se hela personen, inte bara hjälpbehovet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som:
Undersköterska / Vårdbiträde
Stödassistent / Vårdare
Personlig assistent / Stödpedagog
Du som söker ska:
Vara 18 år eller äldre
Kunna svenska i tal och skrift
Ha ett gott bemötande, vara ansvarstagande och tycka om att arbeta med människor
Ha god samarbetsförmåga men också kunna ta egna initiativ
Kunna lämna referensperson
Krav för hemtjänsten:
Körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid
Erfarenhet av arbete med människor
Körkort (önskvärt på alla arbetsplatser)
Möjlighet att arbeta större delen av sommaren (vecka 26-34)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
Trygg introduktion och stöttande kollegor
Ett omväxlande och meningsfullt arbete där du växer både yrkesmässigt och som person
Arbete både i team och självständigt
Individuell lönesättning
Möjlighet till fortsatt timanställning efter sommaren
Rekrytering sker löpande skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Belastningsregister
För arbete med barn och ungdomar inom funktionshinderomsorgen krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ gärna direkt, handläggningstiden är cirka två veckor. Blankett finns på polisens hemsida.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
