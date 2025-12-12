Sommarjobb 2026 - Äldreomsorg * LSS * Socialpsykiatri
Vill du också ha en sommar full av utveckling och fantastiska möten? Sök till oss redan idag! Hos oss finns chans att börja jobba redan i vår och fortsätta i höst om du vill.
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2025-12-12ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att få andra att må bra!
Du kan välja i vilken typ av verksamhet du vill jobba t.ex. hemtjänst, äldreboende, boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar eller inom personlig assistans.
I alla verksamheter stöttar du personer som behöver hjälp i sin vardag med allt från aktiviteter, till vardagssysslor och personlig omvårdnad. Det är ett omväxlande och utvecklande arbete där du får vara kreativ, ansvarstagande och social.
Du får introduktion och stöd av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi har ett flertal olika roller som vi söker sommarjobbare till. För dig med utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg är detta ett perfekt val för att stärka ditt CV ytterligare och öppna dörrar för din långsiktiga karriär. Men du kan även söka utan tidigare erfarenhet med en vilja att lära och utvecklas och få med dig värdefulla kompetenser.
De roller vi söker vikarier till är:
* Undersköterska
* Vårdbiträde
* Stödassistent
* Personlig assistent
Du som söker ska:
* Vara 18 år eller äldre
* Kunna förstå och prata svenska väl, samt skriva på svenska eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet.
* Kunna hantera dator och telefon (då det mesta är digitalt idag).
* Ha ett gott bemötande, vara ansvarstagande och tycka om att arbeta med människor
* Ha god samarbetsförmåga men också kunna ta egna initiativ
* Kunna lämna referensperson
På flera av våra arbetsplatser krävs B-körkort.
Meriterande:
* Utbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid
* Erfarenhet av arbete med människor
* Möjlighet att arbeta större delen av sommaren (vecka 25-34)
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Tipsa även gärna en kompis. Här finns chans att sommarjobba ihop vi har flera lediga tjänster.
Vi erbjuder dig:
* Trygg introduktion och stöttande kollegor
* Ett omväxlande och meningsfullt arbete där du växer både yrkesmässigt och som person
* Arbete både i team och självständigt
* Individuell lönesättning
* Möjlighet till fortsatt timanställning efter sommaren
Belastningsregister
För arbete med barn och ungdomar inom funktionshinderomsorgen krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ gärna direkt, handläggningstiden är cirka två veckor. Blankett finns på polisens hemsida.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
