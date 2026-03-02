Sommarjobb - Vi söker en servicestjärna till vår reception
Landvetter Airport Hotel AB / Receptionistjobb / Härryda Visa alla receptionistjobb i Härryda
2026-03-02
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landvetter Airport Hotel AB i Härryda
, Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige
Landvetter Airport Hotel är ett familjeägt, 4 stjärnigt hotell med 184 rum beläget på Landvetter flygplats. Vi är ett fullservice hotell, med bl.a. konferens, restaurang och gym och våra gäster kommer från hela världen.
Tjänsten är en kombinationstjänst på 80% där du främst arbetar i receptionen men kan även få arbetspass på andra avdelningar så som Housekeeping och frukost vid behov. Tjänsten är under sommarn från. vecka 24 och till och med vecka 34 och det finns stor möjlighet till fortsatt arbete även efter sommaren.
Vi söker nu en pigg, glad och ansvarsfull medarbetare, som ser fram emot att vara med och skapa den bästa tänkbara upplevelsen för våra gäster. Vi vill att du är engagerad och drivs av arbetsglädje, nyfikenhet och passion. Din personlighet är det viktigaste med vi ser gärna att du är ansvarsfull, noggrann och effektiv i ditt arbetssätt och har en positiv attityd med ett leende på läpparna.
I reception utför du traditionellt receptionsarbete så som in- och utcheckning, fakturering, bokning och att såklart ge våra gäster en förstklassig service genom ditt bemötande.
Har du tidigare erfarenhet från receptionsarbete är det meriterande, vi önskar att du har en yrkesstolthet och förkärlek till att alltid leverera service i världsklass. Du pratar och skriver både svenska och engelska obehindrat.
För att söka tjänsten måste du ha körkort, då det kan förekomma att du behöver köra vår Shuttle bus till och från flygterminalen som ligger 200 meter bort.
Hoppas du vill bli en del av vårt fantastiska team under sommaren!
Vi erbjuder dig:
• En deltidstjänst på 80%, Särskild visstidsanställning
• Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns
• Fri parkering med möjlighet till el-laddning
• Rabatt på flygbussen
• Förmånliga priser på hotellet för dig, dina vänner och familj
• Tillgång till Hotellets stora Gym (150m2)
• Då vårt hotell är en del av BWH Hotells får du även ta del av personalrabatter på övernattning när du bor på ett Best Western hotell eller ett World Hotels hotell.
Låter detta intressant så maila din ansökan med CV, personligt brev samt foto till:
Alina Hrom
E: jobb@landvetterairporthotel.se
Märk din ansökan med "Receptionist sommar"
Rekrytering sker löpande.
Endast kompletta ansökningar med CV, personligt brev och bild hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@landvetterairporthotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist sommar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landvetter Airport Hotel AB
(org.nr 556355-4814), http://www.landvetterairporthotel.se
Landvetter Flygplats (visa karta
)
438 80 LANDVETTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772721