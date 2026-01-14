Sommarjobb - sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Vimmerby Visa alla sjuksköterskejobb i Vimmerby
2026-01-14
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vill du vara en del av Vimmerby kommuns kommunala hälso- och sjukvård under sommaren 2026? Vi söker nu sjuksköterskor för sommarvikariat.
Vimmerby kommun erbjuder dig ett ett stimulerande och varierat arbete med god gemenskap i arbetsgruppen.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi söker en eller flera sjuksköterskor till den kommunala hälso- och sjukvården för sommarvikariat. Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för patienter i ordinärt och särskilt boende samt brukare inom LSS. Arbetet är självständigt och du har ansvaret för planerade insatser samt för akuta insatser som kan uppkomma. Du samarbetar med olika professioner inom kommunens verksamheter samt inom Region Kalmar län.Kvalifikationer
* Sjuksköterskeexamen 180 hp
* Legitimerad sjuksköterska eller distrikssköterska
* God kunskaper i tal och skrift
* Goda datorkunskaper (Lifecare, Cosmic, NPÖ, Pascal)
* B-körkort
Vi söker dig som är ansvarsfull, ser möjligheter, är flexibel och lösningsfokuserad. Du behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans med andra. Du ska kunna göra egna bedömningar och fatta beslut. Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Lundahl Jonsson sara.lundahl-jonsson@vimmerby.se 010-356 98 46 Jobbnummer
9682679