Sommarjobb - Sandwich Artist på Subway Varberg
Halländska subs AB / Restaurangbiträdesjobb / Varberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Varberg
Vi behöver nu förstärka vårt team på Subway Varberg till sommaren och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att trivas. Du ska vara noggrann, van vid att ta eget ansvar och gilla att arbeta i ett högt tempo.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av våra produkter samt att hålla rent och snyggt i restaurangen. Vi jobbar ständigt med att hålla hög produktkvalitet, god hygien och genuin kundservice. Nyckeln till detta tror vi är teamkänsla och söker därför dig som gillar att vara en del av en grupp.
Erfarenhet från restaurang, café, livsmedel, kassa eller liknande är meriterande men inte ett krav. Du behöver vara 18 år och räkna med att få jobba kvällar och helger. Som nyanställd hos oss på Subway Varberg kommer du under vår introduktion att utbildas i alla olika delar och moment du förväntas behärska. Vi lägger därför stor vikt vid vilja och initiativförmåga. Vi söker dig som inspirerar dina kollegor, är ambitiös och vill visa vad du går för.
Vi söker nu dig som vill arbeta i sommar på vår restaurang har öppet både dag, kväll och helg. De finns även lite strö-pass innan sommaren.
Vi kommer tillsätta tjänsterna så snart som möjligt och kommer löpande hålla intervjuer, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Går även att lämna in ansökan på restaurangen.
E-post: subwayvarberg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Halländska subs AB
(org.nr 559005-7245), http://www.subway.se
Kyrkogatan 1 (visa karta
)
432 41 VARBERG Jobbnummer
9715966