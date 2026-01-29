Sommarjobb - Quality Hotel Prisma - Hotellmedarbetare
2026-01-29
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo för att skapa oförglömliga gästupplevelser i sommar?
Vi på Quality Hotel Prisma söker nu medarbetare till Frukost, Restaurang, Lokalstäd och Reception för sommarjobb under veckorna 25-33, med möjlighet till extra pass både före och efter sommaren.
Hos oss får du chansen att arbeta i en omväxlande och engagerad miljö där försäljning och service går hand i hand.
Som en del av vårt team kommer du att se till att våra gäster alltid får förstklassig service och att de känner sig väl omhändertagna.
Arbetspassen är förlagda både på vardagar och helger.
Beroende på avdelning kommer du att jobba både tidiga morgnar, sena kvällar och natt. Skift- och helgarbete ingår.
Låter detta som du?
• Du är självgående, flexibel och trivs i ett högt tempo.
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Du behärskar svenska och engelska och kan kommunicera effektivt.
• Du bor i Skövde alternativt har möjlighet att pendla till Skövde under obekväma arbetstider.
• Du är ansvarsfull och ser till att dina arbetsuppgifter genomförs noggrant och i tid.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
För mer infomation om rollerna eller vad de innebär, vänligen kontakta frida.bjorklund@strawberry.se
eller på tel 0721488114.
Quality är en del av Strawberry.
Strawberry skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel Prisma Jobbnummer
9712864