Sommarjobb - Produktionstekniker, Bergeforsen
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Timrå Visa alla maskiningenjörsjobb i Timrå
2026-01-30
Företagsbeskrivning
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
Om rollen
Vill du jobba som produktionstekniker i Bergeforsen i sommar?
Du kommer att tillhöra vårt produktionsteam Bergeforsen, vi har ansvar för vattenkraftanläggningar i Indalsälven där vi säkerställer en stabil produktion av fossilfri vattenkrafts-el till Sverige.
Arbetet som vikarierande produktionstekniker är praktiskt och operativt, du är på plats och arbetar ute i våra anläggningar. Du kommer exempelvis att jobba med produktionstekniskt underhåll, viss felavhjälpning och återkommande periodiska arbeten. Tillsammans säkerställer vi att vattenkraftanläggningarna är tillgängliga och säkra.
Kravspecifikation
För sommarjobb som produktionstekniker krävs:
Pågående gymnasial utbildning (exempelvis el- och energiprogrammet, vattenkraftsteknik. Eftergymnasiala studier är meriterande.
Att du är minst 18 år och att du har B-körkort.
Att du är flytande i svenska i både tal och skrift.
För en säker arbetsmiljö är det mycket viktigt att vi har ett bra samarbete i teamet. Vi värdesätter att alla visar hänsyn, är lyhörda och låter alla komma till tals. Det är viktigt att också du vill bidra till vårt samarbete och vår teamkänsla.
Att arbeta i vattenkraftanläggningar ställer höga krav på att vi arbetar säkert, riskmedvetet och att vi tar hand om varandra. Som sommarjobbare är det viktigt att du vänder dig till dina kollegor om du känner dig osäker eller vill bolla en fundering, att du är medveten om hur du ska tänka och göra för att arbeta säkert, att du sätter fokus på att göra rätt saker i rätt ordning och att du behåller ett realistiskt perspektiv på uppkomma situationer. Ibland kan stressiga lägen uppstå, då är det viktigt att du kommer ihåg vad du lärt dig och inte tar några risker.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef. Olivera Golijanin, 070-229 31 09. Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Tjänsten är placerad i Bergeforsen, Timrå och kommer att pågå från 1 juni till 31 augusti.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, säkerhetsintervju och registerkontroll och genomföras innan anställning.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
861 39 BERGEFORSEN Arbetsplats
Bergeforsen - Vattenfall Jobbnummer
9714110