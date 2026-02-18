Sommarjobb - Planerare till Resurs- och planeringscentrum
2026-02-18
Hej!
Nu söker vi en engagerad sommarvikarie till vårt Resurs- och planeringscentrum! Vi satsar stort på att utveckla och effektivisera hemtjänsten och behöver dig som vill bidra till smartare planering, bättre resursanvändning och högre kvalitet för våra brukare. Du blir en del av ett kompetent team där planerare tillsammans med två enhetschefer kommer att arbeta för att stötta och utveckla arbetet i hemtjänsten. Din fysiska placering kommer att vara i en av våra hemtjänstgrupper.
Resurs- och planeringscentrum kommer att ha fokus på effektiv planering, resursanvändning, kvalitet och samverkan för att säkerställa att alla brukare får sina behov tillgodosedda.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid måndag-fredag med start kl. 06.30. Tjänsten omfattar även helgdagar som infaller på vardagar (så kallade lätthelger).Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som planerare ansvarar du för den dagliga insatsplaneringen i verksamhetssystemet Combine/PLAN och säkerställer effektiv och jämlik planering anpassad utifrån brukarens behov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att hantera korttidsbemanning i samverkan med kompetensförsörjningsenheten, resurs- och planeringscentrum och hemtjänstgruppen. Du fördelar inkommande trygghetslarm och ansvarar för grupplokalstelefonen samt deltar i möten. Du är en viktig länk i kommunikationen med brukare och anhöriga, och du samarbetar nära med fast omsorgskontakt, hemtjänstgruppen, biståndshandläggare, hemsjukvården, trygghetslarm och nattpatrullen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, stabil och strukturerad. Du tar egna initiativ och väntar inte på att bli styrd i varje moment, utan ser vad som behöver göras och agerar. Du är trygg i dig själv, kan hantera stress på ett konstruktivt sätt och trivs med att ha många bollar i luften samtidigt. Som person är du strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett sätt som skapar trygghet och kvalitet i verksamheten.
För den här rollen behöver du ha:
• Betyg i svenska motsvarande årskurs 9 som lägst
• God digital kompetens och kan använda telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom stöd i hemmet samt om du har arbetat i relevanta verksamhetssystem, exempelvis Combine och Lifecare.
Låter jobbet spännande? Välkommen med din ansökan till en roll som kombinerar struktur, samverkan och flexibilitet i en utvecklande arbetsmiljö.
Har du frågor kan du kontakta resurschefer Rebecca Sterbäck och Maria Taavo.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
