Sommarjobb - omvårdnadspersonal äldreomsorg och funktionsnedsättning
2025-12-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Sektor vård och omsorg Skövde kommun har ett viktigt samhällsuppdrag och här jobbar vi med stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Vår verksamhet präglas av mänskliga värden och vi vill skapa trygghet för de personer som behöver vårt stöd.
Inom vård och omsorg finns sommarjobb för dig som gillar att jobba med människor på riktigt. Här finns äldre som behöver både stöd, omvårdad och sällskap, och personer med funktionsnedsättning som behöver stöttning och sällskap. Du blir otroligt uppskattad och får så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistoria. Kort och gott handlar ditt jobb om att skapa trygghet och en meningsfull vardag - här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
Att sommarjobba inom vård och omsorg blir aldrig tråkigt. Inom våra verksamheter jobbar du utifrån rutiner, men eftersom vi alltid utgår i från våra brukares behov, intressen och dagsform kan arbetsuppgifterna variera från dag till dag. Alltifrån att hjälpa till med personlig omvårdnad till att ta en promenad, följa med på en aktivitet, måla naglarna eller spela spel tillsammans. Hos oss får du ta eget ansvar samtidigt som du blir en del av ett större team med flera andra sommarjobbare och erfarna kollegor. Vi finns här för att ge dig kunskap, stöttning och en rolig sommar.
Jobba inom äldreomsorgen
Förutom att vara ett sällskap och stöd vid sociala aktiviteter som fikastunder och promenader, så kan arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som att städa, förbereda frukost och hantera läkemedel.
På ett äldreboende bor flera äldre i samma hus men i egna rum, där du och kollegorna jobbar tillsammans för att ge de boende stöd och hjälp i vardagen.
Inom hemtjänsten ger du i stället stöd och hjälp till personer i deras eget hem, du åker då hem till brukaren och utför de sysslor som personen har beviljats i sin insats. För att arbeta i hemtjänsten behövs ofta körkort för manuell växellåda, eftersom du ska ta dig mellan olika bostäder, men inom några hemtjänstområden finns det möjlighet att gå eller cykla.
Jobba med personer med funktionsnedsättning
Du kan också sommarjobba med personer i alla åldrar som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Arbetet innebär att erbjuda stöd i det dagliga livet utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Det kan till exempel vara stöd vid personlig omvårdnad, hjälp vid matlagning och vardagssysslor eller att planera och vara med vid olika fritidsaktiviteter. Här finns ofta frihet att styra dagen efter brukarnas intressen och önskemål.
I en gruppbostad/servicebostad bor flera personer tillsammans eller i samma hus men i egna lägenheter. Inom personlig assistans arbetar du i stället i en persons egna hem. Du kan också jobba inom daglig verksamhet, där personer med funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning i form av olika individanpassade aktiviteter.
På våra korttidshem arbetar du med barn och ungdomar som har olika funktionsvariationer och som vistas där under en begränsad period. Syftet kan vara att de ska få ett miljöombyte eller att anhöriga ska få avlastning i vardagen.
För att jobba hos oss måste du ha fyllt 18 år. Inom vissa verksamheter kan du som är 17 år och har slutfört årskurs 2 på omvårdnadsprogrammet arbeta hos oss.
Vi söker dig som har ett stort intresse för att arbeta med människor där du i din roll är självständig, trygg och lyssnar in andras behov och önskemål. Arbetet passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider, är flexibel och gillar att samarbeta. Du som söker behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Eftersom det ingår dokumentation i arbetet behöver du kunna hantera digitala verktyg.
Det är bra om du har en vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller tidigare erfarenhet inom området, men det är inget krav. B-körkort är önskvärt för flera av våra roller.
Att vilja vårda, stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
Om du får sommarjobb hos oss ska du kunna visa utdrag från Polisens belastningsregister.
Undersköterska är en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
