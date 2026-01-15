Sommarjobb - Kundtjänstmedarbetare folkbokföring
Skatteverket / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-01-15
Studerar du juridik eller samhällsvetenskap och letar efter ett värdefullt och samhällsnyttigt sommarjobb? Eller har du nyligen tagit examen och är redo att ta första steget i din karriär? Som folkbokföringshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete samtidigt som du får värdefull yrkeserfarenhet från Skatteverket.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
På Upplysningen är du Skatteverkets ansikte utåt. Du arbetar i ett högt tempo där du svarar på allmänna frågor om folkbokföring från i första hand privatpersoner och vägleder dem i hur de bäst använder våra e-tjänster. Du skapar förtroende genom att vara lyhörd och ha ett gott bemötande. Frågorna kommer främst via telefon vilket innebär att du behöver vara bekväm med att tala i telefon med olika människor.
Du tar själv ansvar för att uppdatera dig om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde. Med hjälp av olika digitala informationskanaler söker du också svar under samtalet med kunden. De flesta frågor är enkla och går snabbt att besvara, men en del är mer komplexa. I arbetet ingår också administrativa arbetsuppgifter som till exempel att skicka personbevis och olika blanketter.
Du kommer utöver ovanstående arbetsuppgifter även besvara inkommande frågor i vår valupplysning under perioden.
I det här jobbet har du kontakt med kunder hela dagarna och du möter en stor mångfald av människor. Du arbetar i team nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du utvecklas inom bemötande och kundservice och får bred kunskap inom folkbokföringsområdet. På Upplysningen har du schemalagd arbetstid.
Upplysningen har öppet mellan klockan 08:00 - 16:00 måndag till fredag.
Du tillhör en sektion på Upplysningen och kommer arbeta på Folk- och fastighetsavdelningen med placering i Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en pågående (minst 60 godkända hp) eller nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180hp inom juridik, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan lämplig högskoleutbildning.
- Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att bemöta människor med olika bakgrund via telefon och mejl eller kundservice.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet på Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad från och med 1 maj till och med 31 augusti. Utöver det kommer det finnas möjlighet till förlängning på deltid under de två första veckorna i september.
Det finns under maj månad möjlighet att kombinera eventuella studier med arbetet som
folkbokföringshandläggare då ledighet kan beviljas upp till 50% för studier efter avstämning med ansvarig chef. Det förekommer gemensamma genomgångar och utbildningar med obligatorisk närvaro under maj månad.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Observera också att du för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha bifogat ditt studieintyg/betyg vid sista ansökningsdag.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
