Sommarjobb - Drifttekniker och Produktionssamordnare
2026-01-30
Företagsbeskrivning
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Vattenfall AB Värme Uppsala producerar och levererar totalt ca 1500 GWh fjärrvärme i Uppsala, Knivsta och Storvreta. I Uppsala produceras och levereras även fjärrkyla, ånga samt att anläggningen producerar el. Verksamheten består av avfallsförbränning som bas och i huvudsak biobränsleeldade anläggningar som komplement den kalla delen av året.
Om rollen
Vi söker nu sommarjobbare för tjänsterna drifttekniker och produktionssamordnare.
Du kommer få arbeta på Vattenfalls Värmeverk där vi ansvarar för att sköta driften på fjärrvärmeanläggningen i Uppsala.
I rollen som drifttekniker kommer du att få hjälpa oss med avhjälpande och förebyggande underhåll. Vi kommer exempelvis behöva hjälp med att rondera anläggningarna. Arbetet innebär skiftgång och du ingår i ett rullande 6-veckorsschema med både natt-, dag- och helgjobb. Det är därför viktigt att du har möjlighet att jobba både dag, natt och helg.
I rollen som produktionssamordnare bistår du oss med den administration som krävs när underhåll/externa entreprenörer ska ut i anläggningarna och arbeta. Din roll kan också innebära att möta entreprenörer vid informationsdisken för vidare guidning. Arbete är förlagt till dagtid.
Dessa sommarjobb är perfekt för dig som vill få erfarenhet av hur det är att jobba som drifttekniker eller produktionssamordnare och få insikt i hur det är att jobba på ett stort svenskt energiföretag.
Kravspecifikation
Vi söker dig som:
Har pågående studier på yrkeshögskola eller högskola/universitetet, gärna som drifttekniker eller med inriktning energi.
Kan tala och skriva på svenska obehindrat.
Det är meriterande om du tidigare har jobbat eller sommarjobbat på ett värmeverk eller inom en annan processindustri.
Vi ser gärna att du har några år kvar på dina studier och vi hoppas att du önskar komma tillbaka för att jobba fler somrar hos eller annan tid på året.
Vi letar efter en person som har ett högt säkerhetstänk. Vi vill även att du är teknik- eller energiintresserad samt har ett intresse av att lära dig nya saker. Eftersom det ingår avhjälpande underhåll vill vi att du är lösningsorienterad och initiativtagande.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Åsa Steisjö, asa.steisjoe@vattenfall.com
Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter för sommarjobbet är Stefan Andersson, Akademikerna, Kjell Karlsson, Ledarna, Jan Svensson, SEKO och Patrik Nenzén, Unionen och du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad i Uppsala och kommer pågå mellan 1 juni till 15 augusti 2026.
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
