Sommarjobb - Badvärdar till Byske utebad och Vitbergsbadet
2026-02-13
Sommaren på badet är full av rörelse och som badvärd är du den som ser till att allt flyter på. Du ser till att det är säkert, rent och att alla får en trygg och bra dag vid bassängen. Ett jobb för dig som gillar ansvar, människor och att vara där det händer.
DIN ROLL
Som badvärd är du en viktig del av våra gästers upplevelse - både i och utanför bassängen. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, hålla ordning och ge bra service till alla som besöker badet. Du jobbar med bevakning av pooler, vattenrening, städning, kassatjänst och olika serviceuppdrag. Arbetet handlar mycket om att vara uppmärksam, ta ansvar och samarbeta med kollegor. Du behöver kunna läsa av situationer, agera snabbt när något händer och bidra till en positiv stämning runt badet.
Hos oss arbetar du utomhus, rör på dig hela dagen och blir en del av ett team som gör skillnad för hundratals gäster varje dag. Sommarjobbsperioden för Byske utebad och Vitbergsbadet är från den 13/6 - 16/8.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att arbeta som badvärd behöver du:
• ha goda simkunskaper och känna dig trygg i vatten (testas genom simprov)
• ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• ha grundläggande kunskaper i engelska, så att du kan förstå och ge information
• ha tillräcklig fysisk förmåga för att simma, springa och lyfta vid behov
Det är meriterande om du har utbildning i HLR och/eller första hjälpen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete eller annat serviceryrke - till exempel inom café, besöksnäring, fritidsverksamhet eller arbete med barn och unga.
I rollen som badvärd behöver du kunna hålla fokus och vara lugn även när det är mycket som händer. Du möter många människor varje dag - barnfamiljer, ungdomar och kollegor - och din förmåga att lyssna, visa respekt och bemöta alla med tålamod och vänlighet gör stor skillnad. När något inte går som planerat tar du initiativ och hittar lösningar. Du bidrar till ett tryggt samarbete i gruppen, och är en person som andra känner att de kan lita på.
DIN NYA ARBETSPLATS
Byske utebad och Vitbergsbadet är två av Skellefteås mest uppskattade sommarpärlor.
• Byske utebad ligger i anslutning till den 5-stjärniga campinganläggningen Byske Havsbad och har 25-metersbassäng, barnpool och två vattenrutschbanor - Turbo och Kamikaze.
• Vitbergsbadet ligger vid Skellefteå Camping och erbjuder vågmaskin, vattenrutschbanor, barnpool samt varmvatten- och bubbelpool.
Du blir en del av ett engagerat team som hjälps åt och stöttar varandra. Vi lägger stor vikt vid samarbete, säkerhet och gott värdskap. Arbetstiden är schemalagd över veckans alla dagar.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
För tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret (kategori Övrigt arbete med barn), som du beställer via polisen.se (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
