Sommarerbjudande: ta körkort lastbil/buss + YKB snabbkurs
2026-04-06
Min Trafik Sverige AB är en trafikskola som erbjuder utbildning lastbil- och busskörkort samt YKB (Yrkeskompetensbevis).
Min Trafik AB är även ett åkeri med möjlighet till anställning efter avklarad utbildning samt har samarbete med rekryteringsbolag som nu söker lastbils- och bussförare.
Vi har nu ett sommarerbjudande att ta snabbkurs lastbils- eller busskörkort inkl. YKB på drygt 1 månad för att bli kvalificerad att kunna jobba i sommar.
Min Trafik AB sponsrar din utbildning med 30.000 kr - du betalar endast 19.000 kr eller 792 kr/mån med räntefri finansiering 24 mån samt kostnader till Trafikverket och Transportstyrelsen för uppkörning, teoriprov, körkort m.m.
Stor del av utbildningen sker på distans via Zoom. Du får tillgång till allt studiematerial samt teorifrågor via Teoricentralen.se för självstudier.
Vi som utbildar är trafiklärare och instruktörer med lång erfarenhet att utbilda yrkesförare lastbil och buss.
Med ett lastbilskörkort kan du jobba med många olika typer av jobb: distribution, fjärr i Sverige och utlandet, kran, schakt, betongbil m.m. Med ett busskörkort kan du jobba i lokaltrafik samt köra turistbussar.
Begränsat antal platser: 20 platser finns till utbildningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Skicka sms till 0700-133 204
E-post: jobb@mintrafik.se Arbetsgivare Min Trafik Sverige AB
(org.nr 556969-0406), http://ykbdistans.se
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Conny Thor jobb@mintrafik.se 0700133204 Jobbnummer
